Nuovo stadio per la finale di Champions League: niente Istanbul

A causa dell’emergenza Covid, lo stadio della prossima finale di Champions League potrebbe cambiare. A tre settimane dalla gara si prospetta uno stravolgimento del programma per la disputa di Manchester City Chelsea. La situazione.

Il quadro generale è piuttosto complesso, controverso, e potrebbe portare a un clamoroso cambio di sede per la finale di Champions League. Se ne parla ormai da un paio di giorni ma nelle ultime ore si sono intensificate le voci che vogliono il ‘trasferimento‘ dell’atto conclusivo del torneo da Istanbul alla Gran Bretagna.

A causa dell’emergenza Covid, infatti, il Governo britannico ha stabilito che coloro che dall’Inghilterra volano in Turchia al loro ritorno dovrebbero osservare un periodo di isolamento di 10 giorni in hotel. Ipotesi non certamente fattibile per le due squadre che si contenderanno la coppa. Molti giocatori, infatti, conclusa la stagione si ritroveranno subito in ritiro per l’imminente Europeo.

Per questo la Uefa sta discutendo con il Governo inglese per un clamoroso trasferimento ‘last minute‘ della sede della finale. Non più nella capitale turca ma in una città britannica (si parlava di Birmingham), così da favorire gli spostamenti delle due squadre connazionali. A parlare di questa ipotesi stasera è anche il Daily Mail, che informa come i discorsi siano stati avviati per poter effettuare il cambio di stadio.

Manchester City vs Chelsea 🔵🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Una finale inedita per il terzo anno consecutivo in Champions League 🏆 pic.twitter.com/kIUecghqY4 — Goal Italia (@GoalItalia) May 6, 2021

La finale di Champions League in Inghilterra? Se ne parla

Il cambio di sede, e di stadio, per la finale di Champions League favorirebbe il viaggio delle due squadre, qualora si decidesse di giocarsi l’atto conclusivo in Inghilterra. Inoltre potrebbero essere ammessi anche 4000 tifosi per squadra, e un eventuale volo in Turchia non sarebbe certo favorevole proprio per le misure anti Covid da attuare al ritorno in patria.

La parola finale, comunque, spetterà alla Uefa, che nei prossimi giorni si pronuncerà sulla questione. La possibilità che la finale di Champions si giochi in uno stadio inglese però prende sempre più quota.