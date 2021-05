Nuova pretendente per Mattia Zaccagni, talentuoso centrocampista dell’Hellas Verona che piace anche al Napoli: si tratta della Roma di Mourinho.

Mattia Zaccagni è finito nel mirino di un’altra grande del nostro campionato. Il centrocampista dell’Hellas Verona, classe 1995, con tutta probabilità è destinato a lasciare il Veneto nella prossima sessione di mercato. La sua destinazione potrebbe però non essere il Napoli, come sembrava ormai certo fino a poco tempo fa.

Complice il prezzo di mercato favorevole, dovuto al contratto a scadenza nel 2022, su di lui si sarebbe acceso l’interesse di una delle grandi protagoniste del nostro campionato, forte anche del rilancio di un progetto che dal prossimo anno potrebbe anche puntare nuovamente alla lotta scudetto.

Mercato Roma: Zaccagni nel mirino

Stando a quanto riportato dal quotidiano veronese L’Arena, il trequartista cesenate potrebbe vestire nella prossima stagione la maglia della Roma. Nonostante l’arrivo in panchina di Mourinho, la dirigenza giallorossa vorrebbe puntare a un mercato con poche scommesse dall’estero e tanti affari a buon prezzo. E in questo senso il profilo di Mattia Zaccagni continua a essere uno dei più interessanti della nostra Serie A, al di là della leggera flessione avuta nella seconda parte di stagione, condivisa del resto con l’intera squadra guidata da Ivan Juric.

Secondo la testata scaligera, la società gialloblù avrebbe già fissato il prezzo: 15 milioni di euro. Una somma alla portata per il club capitolino, e che potrebbe essere limata attraverso possibli contropartite. Non mancano infatti i calciatori in esubero nel club romano, che si avvia a una vera e propria rivoluzione nella prossima stagione. Ma il Napoli, frenato in questo momento dal nodo allenatore, potrebbe anche decidere di rilanciare, dopo averlo seguito a lungo. Che si stia per profilare un testa a testa di mercato?