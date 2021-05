Calciomercato, Real furibondo con Hazard: il Chelsea ci ripensa

Hazard dopo la figuraccia in diretta mondiale di mercoledì, sarebbe già sul mercato e pronto per tornare al Chelsea.

La sconfitta del Real Madrid contro il Chelsea nel doppio confronto di Champions League sembra essere passata in secondo piano, rispetto alla figuraccia fatta da Eden Hazard. Le sue risate in mondovisione hanno scatenato l’ira dei tifosi, e il club sembra pronto a metterlo sul mercato.

Non solo, tutta la stagione dell’attaccante belga ex blues è stata negativa, con tantissime assenze, mentre quando era presente non ha quasi mai inciso, visti i soli 3 gol stagionali e nessun assist all’attivo.

Hazard, tra le squadre a lui interessate, ha proprio il Chelsea, che lo riaccoglierebbe a braccia aperte. Del resto, 110 reti e 92 passaggi chiave in 352 partite, fanno dell’attaccante belga uno dei migliori calciatori che abbiano mai vestito la magli dei Blues.

Leggi anche >>> L’Inter guarda al centrocampo: il vecchio pallino di Conte arriva da Parigi

Leggi anche >>> Assalto alla Liga, tre bande per un titolo

Hazard, non solo il Chelsea su di lui

La possibile messa in trasferimento di Hazard, che potrebbe farlo tornare al Chelsea, ha portato su di lui anche altri club. Dall’Italia, ecco che spicca la Juventus, da molti anni interessata al belga.

Con la possibile partenza di Dybala, infatti, il club bianconero potrebbe avere la cifra necessaria per prendere il giocatore del Real Madrid, che acquistato per 115 milioni di euro, ad oggi ha un valore di mercato di 40 milioni di euro, e potrebbe essere portato a casa con la formula del prestito con diritto di riscatto, oppure partendo da una base fissa per poi salire con eventuali bonus.

Al momento, comunque, da Madrid tutto tace. Certamente l’atteggiamento di Hazard dopo la sfida col Chelsea non è piaciuto ai vertici del club, ne probabilmente a Zidane e ai compagni.

Con l’arrivo del finale di stagione, mancano solo 4 gare in Liga, il destino del belga si avvicina. Per Hazard è il momento decisivo della sua avventura madrilena, decidere di rimanere oppure cercare fortuna altrove, magari di nuovo al Chelsea oppure spostarsi in un altro club ancora, forse la Juventus.