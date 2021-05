Convocati Juventus-Milan, per Pioli un ritorno ‘importante’

Il grande giorno è arrivato. Juventus-Milan in campo stasera per quello che, classifica alla mano, è a tutti gli effetti uno spareggio Champions. Pioli ha diramato la lista dei convocati, c’è un ritorno ‘importante’: quello di Mario Mandzukic.

Il giorno tanto atteso, quello del possibile spareggio Champions League tra Juventus e Milan. Una sfida che, nel girone d’andata, era vissuta come possibile partita scudetto: da una parte il Milan capolista, dall’altra una Juve che inseguiva e che con la vittoria di San Siro si candidava per la lotta tricolore.

Un girone dopo la sfida si è spostata più in basso in classifica ma che significa ancora tantissimo. I bianconeri con l’obiettivo di mantenere almeno il terzo posto in classifica, il Diavolo per poter risalire ed evitare una clamorosa beffa: quella di non qualificarsi alla Champions, dopo le tante settimane passate in vetta al campionato. Non sarà una partita da dentro o fuori ma poco ci manca, considerando che dopo oggi mancheranno appena tre giornate alla fine della stagione.

Pioli, a differenza della gara d’andata, avrà Zlatan Ibrahimovic al centro dell’attacco. Poco fa il mister rossonero ha diramato anche la lista dei convocati, e tra questi c’è un ritorno ‘importante‘. Se non dal punto di vista strettamente ‘sportivo‘, quanto da quello ‘affettivo‘: ci sarà infatti, almeno in panchina, Mario Mandzukic. Il croato ancora a secco in maglia rossonera sarà il grande ex della gara. La speranza dei tifosi del Milan è che possa emulare Arturo Vidal, che si sbloccò in campionato proprio contro la Juventus.

Juventus Milan, i convocati di Pioli

Questa la lista dei convocati da Stefano Pioli:

Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tatarusanu.

Difensori: Calabria, Dalot, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori.

Centrocampisti: Bennacer, Çalhanoglu, Diaz, Hauge, Kessie, Krunic, Meite, Saelemaekers, Tonali.

Attaccanti: Ibrahimovic, Leao, Mandzukic, Rebic

Squadre in campo con queste formazioni?

JUVENTUS: Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Danilo; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo.

MILAN: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemakers, Brahim Diaz, Calhanoglu; Ibrahimovic.