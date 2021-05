Calciomercato Juve, affare per l’attacco con un club inglese: i dettagli

La Juve è già a lavoro per la squadra del futuro in attesa di un posto in Champions: l’ultima voce di mercato accosta i bianconeri ad un esterno offensivo che gioca in Premier.

Il mercato della Juve dipenderà probabilmente dal match di questa sera. Vincere con il Milan significherebbe assicurarsi un posto fra le prime 4. Uscire dallo Stadium con una sconfitta sarebbe una catastrofe sportiva ed economica, perché vorrebbe dire abbandonare quasi definitivamente la lotta per un posto in Champions. Saranno 90 minuti di fuoco. La posta in palio è infatti pesantissima e soprattutto uguale per entrambi i club. Milan e Juve sono appaiate, e lavorano già sul mercato ma con il freno a mano tirato.

Le prossime mosse dipenderanno infatti da come terminerà questa stagione, e fra affari imbastiti con altre società, e qualche nome che potrebbe infuocare la tratta Torino-Milano, una qualificazione in Champions League potrebbe cambiare strategie e l’appeal dei club. É il match che vale una stagione quello fra Pirlo e Pioli, entrambi incerti sulla permanenza in panchina. Perdere alimenterebbe le voci di addio, e incrinerebbe inevitabilmente anche i sogni di mercato per l’anno prossimo. Ecco quindi che i club si preparano ad entrambe le possibilità. Dalla Spagna sbuca infatti la voce di un affare che Paratici avrebbe in serbo con un club inglese. Un nome sul quale c’è forte concorrenza, ma che in caso di mancata qualificazione, potrebbe sgretolarsi dopo il match di stasera.

Juve, dalla Spagna sono sicuri, Adama Traoré nella lista bianconera: concorrenza alta

La Juve ci aveva già provato con Adama Traoré. Paratici si informò nella passata stagione per garantire a Pirlo un calciatore dal fisico statuario ma abile nel dribbling e incisivo in zona gol. Non se ne fece più nulla per la richiesta del Wolverhampton, che sparò altissimo per il prezzo del cartellino in modo da chiudere immediatamente tutti i discorsi. Fichajes.net racconta però di una inversione di marcia degli inglesi. Il calciatore spagnolo potrebbe partire, e dopo una stagione delicata, il club sarebbe disposto ad ascoltare le proposte.

Il portale specializzato nelle trattative di mercato segnala la valutazione degli inglesi per il venticinquenne tutto corsa e muscoli. Si parla di circa 30 milioni per l’esterno offensivo che non è mai uscito dai radar della Juve. Un prezzo accessibile, che però alimenta anche le speranze di altri club. Pare infatti che la concorrenza sia alta per un calciatore che ha inciso poco in Premier in questa stagione. Un solo gol e tre assist in 33 presenze, che però non hanno incrinato le certezze di altre due squadre, pronte a bussare agli inglesi.

Pare infatti che oltre alla Juve, su Traoré ci sia il Manchester City, deciso a trovare una alternativa a Mahrez. Oltre a Guardiola anche il Bayern Monaco cerca il prodotto della cantera del Barcellona, che fu lasciato andare troppo presto dai blaugrana. La concorrenza per i bianconeri è alta, ma tutto passa dal match di stasera. In caso di una sconfitta, il mercato ne risentirebbe inevitabilmente, e anche il capitolo Traoré per la Juve potrebbe diventare inaccessibile.