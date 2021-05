Juve-Milan: unica vittoria rossonera allo Stadium, la firmò un insospettabile

Il Milan non ha mai vinto allo Juventus Stadium di Torino che è un tabù in tutte le competizioni. C’è riuscito solo una volta.

Juventus-Milan è il big match di questa giornata di Serie A. Nessuno è favorito, e entrambe vogliono e devono vincere per rispondere al Napoli, e allungare sulla Lazio sconfitta a Firenze. Per i rossoneri, però, sarà difficile visto il tabù dello Stadium di Torino.

Da quando è stato inaugurato il nuovo impianto dei bianconeri, infatti, il Milan non ha mai vinto in nessuna competizione contro la Juventus, e in Serie A sono arrivate solo sconfitte, con pochissimi gol segnati.

Solo una volta in Coppa Italia, il tabù Stadium fu rotto parzialmente dal Milan, con la vittoria nei 90 minuti nel ritorno della semifinale per 2-1 contro la prima Juve di Conte. Ai supplementari, però, i bianconeri riuscirono a trovare il pareggio che valse la finale, poi persa contro il Napoli.

Juventus-Milan, le squadre del 2011-2012

Il big match che andò in scena nel marzo del 2011-2012, vedeva due squadre in lotta anche in campionato. Il Milan, che non riuscì completamente a interrompere il tabù Stadium, era ancora primo in Serie A, ma la Juventus era vicina e si faceva sentire.

Andando a vedere nel dettaglio, nel ritorno della semifinale di Coppa Italia del 2012, segnarono calciatori che hanno fatto la storia, ma anche meteore passate senza suscitare grosse emozioni. Per i bianconeri, andò a segnò Alex Del Piero nel primo tempo, mentre per i rossoneri la ribaltarono Mesbah e Maxi Lopez.

Il primo, oggi è svincolato, dopo un lungo peregrinare attraverso varie squadre, mentre il secondo gioca nella Sambenedettese. Ai supplementari, poi, segnò il gol del pareggio decisivo Vucinic, oggi non più in attività. Inoltre, in quella partita erano presenti anche alcuni giocatori tra campo e panchina ancora oggi nelle due squadre, ovvero Chiellini, Bonucci e Buffon per i bianconeri, e Ibrahimovic per i rossoneri.

Il tabù Stadium di Torino per il Milan, dunque, è stato sfatato solo parzialmente nella semifinale di ritorno di Coppa Italia del 2012. Una vittoria c’è stata, ma poi non è valsa la finale, mentre in Serie A i numeri sono veramente impietosi. Adesso è l’ora di ribaltare le statistiche.