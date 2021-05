Rinnovo Cavani, annuncio ufficiale: cifre clamorose

Se ne parlava ormai da qualche giorno ma l’ufficialità è arrivata nel tardo pomeriggio di oggi. Il Manchester United ha raggiunto con Cavani un accordo per il rinnovo di contratto. Il Matador ad Old Trafford per un’altra stagione.

Grande protagonista della doppia sfida di Europa Legue con la Roma, Edinson Cavani si giocherà il primo trofeo internazionale della sua carriera da protagonista in finale di Europa League. Il Matador, in attesa di timbrare il cartellino anche a Danzica con il Villarreal, ha trovato un accordo con il Manchester United per il rinnovo del suo contratto. Se ne parlava da giorni e ora l’ufficialità è arrivata: per l’ex Napoli estensione di un’ulteriore stagione, con il precedente accordo che sarebbe scaduto il prossimo giugno.

Rinnovo Cavani, un’altra stagione allo United

15 gol in stagione hanno convito i Glazer a puntare ancora sul bomber uruguagio. Non sono state ancora rese note le cifre del nuovo accordo, ma fino a pochi giorni fa si parlava di un’offerta clamorosa da circa 250 mila sterline a settimana, oltre un milione di euro al mese.

Il comunicato ufficiale del rinnovo di Cavani lo potete trovare direttamente a questo link.

