Manchester City campione: lo spettacolare video pubblicato sui social

Il Manchester City è campione in Premier League dopo il passo falso dello United: esplode la festa social dei calciatori. I commenti più belli e lo spettacolare video del club.

Pep Guardiola incassa l’ennesimo successo della sua carriera. Un titolo, quello del Manchester City, che è il secondo sigillo dopo la vittoria in Coppa, e alimenta la caccia al triplete. La sconfitta dello United con il Leicester ha infatti consegnato ai Citizens il titolo in una partita vista da casa a tifare contro “i cugini”. La festa si è quindi spostata dalle strade di Manchester ai social, in cui i calciatori hanno espresso tutta la soddisfazione per una vittoria netta in Premier League.

La squadra di Guardiola ha infatti dominato in Inghilterra, e non ha trovato grandi ostacoli in un campionato in cui ha saputo superare le avversarie negli scontri diretti incassando il settimo titolo nella sua storia. Da quando gli sceicchi hanno prelevato il club, la storia a Manchester è cambiata. E a sottolinearlo sui social ci hanno pensato le stelle di una squadra che ora punta a chiudere la stagione con la vittoria in Champions League, e il club, con un video emozionante.

Manchester City campione senza giocare, la gioia dei calciatori e del club: il video celebrativo è strepitoso

I calciatori del City hanno quindi atteso il titolo davanti al televisore con gli smartphone in mano. Al novantesimo è esplosa la gioia social, nei commenti di una squadra che ha vinto senza giocare. Aguero ha postato una foto del gruppo con un messaggio chiaro. “Orgoglioso di questa squadra. Campioni” e 5 coppe che raccontano una storia incredibile di successi in Inghilterra. Kevin De Bruyne, al terzo titolo con il City, ha postato una foto personale con la scritta “Another One”. Un altro titolo, a testimonianza di quanto l’impatto del belga sia stato decisivo per la squadra.

Cancelo e Laporte hanno postato la foto della festa direttamente sul divano di casa, con il pugno stretto in segno di vittoria. Gabriel Jesus ha mostrato una immagine con le braccia al cielo, con la scritta 3 di 5, che sono i titoli vinti nel nuovo secolo dopo i successi del 1937 e 1968.

CHAMPIONNNNES CHAMPIONNNNES OLE OLE OLE 🎶 👂🏻 pic.twitter.com/AOKjVevXUW — Aymeric Laporte (@Laporte) May 11, 2021

Gundogan ha invece atteso il termine della gara fra Manchester United e Leicester. “Avrei preferito vincerlo sul campo, ma questo titolo me lo prendo comunque. Che stagione”. Ferran Torres ha ripercorso tutte le tappe del titolo. Poche parole ed un video in cui le immagini raccontano le sue reti e le migliori vittorie della squadra. Le immagini più belle però le ha regalate il club, con una sequenza di immagini spettacolare ed emozionante.