La scienza dimostra che il calcio è lo specchio della società. Questo vuol dire che se la domenica siamo arrabbiati non è colpa dell’arbitro.

Bruno Barba, ricercatore di Antropologia dell’Università di Genova riguardo al calcio afferma “Questo sport è ‘grammatica’: dimmi come concepisci il pallone, che gioco ti piace, e ti dirò chi sei”.

Il campo è un centro di osservazione antropologica: ci serve per capire in che società viviamo. Chi siamo. Cosa respiriamo. Se diventiamo aggressivi o offensivi quando siamo allo stadio, vuol dire che nella vita ci teniamo a freno, e non è colpa dell’arbitro.

Calcio e società, un pallone allo specchio

Il calcio moderno nasce il 26 ottobre 1863. Da allora sono cambiate molte cose e lo sport si è evoluto di pari passo con la società. Basti pensare che durante il Covid i calciatori colpiti d’attacchi d’ansia e depressione siano raddoppiati; questo dato ci aiuta a capire quanto il mondo esterno influisca sullo sport. E viceversa.

Secondo il CIES Football Observatory il numero di cartellini rossi in partita è più alto nei paesi poveri con un elevato tasso di omicidi, che nel resto del mondo. Ciò significa che la violenza che si vive in una nazione viene trasportata come per osmosi anche nel calcio.

Un altro studio interessante mostra che in passato con la crescita delle tifoserie sia diminuita la partecipazione alla politica. Ma ora che il calcio sta perdendo audience, negli ultimi due anni c’è stato un aumento di cittadini alle urne. “Panet e Circense”, dicevano i romani.

Le proteste dei tifosi e le reazioni delle autorità sportive sgonfiano la Superlega. A 48 ore dall’annuncio della sua nascita, le squadre inglesi abbandonano il progetto. Nella notte anche l’Inter fa marcia indietro. Andrea Agnelli ammette: “La Superlega non esiste più” pic.twitter.com/N2FbXg5KAd — Tg3 (@Tg3web) April 21, 2021

Se il calcio agonistico invece di unirci continua a dividerci, allora forse è meglio tornare a giocare al campetto, dove le sbucciature erano innocue e non c’era bisogno di un arbitro.