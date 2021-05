Daniele De Rossi, dopo lo spavento la ripresa: come è cambiato il presente

Daniele De Rossi si è ripreso alla grande dopo la brutta esperienza col Covid-19. La sua vita tra casa, macchina e Coverciano.

Daniele De Rossi ha fatto preoccupare tutti i tifosi di calcio e la sua famiglia lo scorso mese, quando è stato ricoverato per Covid-19 allo Spallanzani di Roma. Una polmonite lo aveva costretto al ricovero, ma fortunatamente ne è uscito bene ed è tornato alla vita di sempre.

Questa si svolge tra la casa, la passione per le macchine e il ritorno nel mondo del calcio, in particolare a Coverciano per studiare da allenatore. Relativamente a quest’ultimo punto, dovremmo rivederlo sulla panchina della nazionale nello staff tecnico di Mancini, per fare esperienza all’Europeo.

Questo permetterà a De Rossi di fare esperienza per quello che è il suo obiettivo, ovvero diventare tecnico di un club. Più volte in passato è stato vicino alla Fiorentina, con Commisso che lo ha cercato, ma l’ex capitan futuro, non vuole fare il passo più lungo della gamba, come fatto da Andrea Pirlo.

De Rossi, casa e macchina da sogno

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sarah Felberbaum (@sarahfelberbaum)

Daniele De Rossi ha potuto riprendersi alla grande dal Covid-19, anche grazie alla sua casa da sogno. Del resto, quando hai la disponibilità economica, si può vivere in una dimora speciale, che tu stesso progetti come vuoi.

Dalle foto social, messe soprattutto dalla moglie dell’ex romanista, ovvero Sarah Felberbaum, si può evidenziare come i due vivano a Roma in un attico, e in virtù di questo ci sia un grande spazio nell’abitazione. Il comfort la fa da padrone, con anche una stanza adibita a palestra in miniatura per tenersi sempre in forma.

Passando alla macchina, quella di De Rossi ha fatto parlare molto in Argentina, quando ha giocato nel Boca Juniors. Stiamo parlando della Citroen DS7 Crossback, un SUV dal design moderno, di cui a gennaio 2021 ne è uscita una nuova versione euro 6.2.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Daniele De Rossi Fan (@danielederossifan)

Infine, ecco che l’ex centrocampista della Roma, come detto, è andato a Coverciano per seguire il corso da allenatore. Insieme a lui, anche Vieri, Matri e Del Piero, con i tre protagonisti di alcuni siparietti social.

Daniele De Rossi, dunque, si è ripreso ottimamente dal Covid-19. Dopo il brutto spavento, speriamo di poterlo rivedere prima all’Europeo, e poi anche nel calcio italiano ad allenare, magari partendo dalle serie minori, per poi arrivare in Serie A.