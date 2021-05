Nicola riflette, Italiano ci spera: la Serie B fa ancora tanta paura

Nicola, Italiano e l’incubo Serie B che semrba non fare poi tanto paura alle due compagini. Torino e Spezia sorridono?

Lo Spezia pareggia in casa della Sampdoria, il Torino ne prende 7 in casa contro il Milan. Due squadre che ancora lottano per tenere lontano lo spettro della Serie B. Torino e Spezia occupano entrambe, oggi la quartultima posizione con 35 punti, i granata hanno una gara in meno, da recuperare a giorni con la Lazio, mentre terzultima è il Benevento a 31 punti. Oggi, quindi, il Benevento scenderebbe in B insieme alle già retrocesse Parma e Crotone. Nicola e Italiano troverebbero dunque il sorriso.

Ciò che ha colpito, non poco, gli osservatori ma soprattutto i tifosi è stato l’approccio che le due squadre hanno mostrato. Nicola e Italiano, tra l’altro saranno protagonisti di uno scontro diretto la prossima giornata di campionato, in Liguria. Il Torino arrivato già scarico alla gara con il Milan, con nemmeno tutti i titolari in campo, quasi consapevole di giocarsi tutto la giornata successiva contro lo Spezia per evitare il baratro della Serie B.

Nicola riflette, Italiano ci spera: Torino e Spezia spingono in serie B il Benevento

Tornando ai due tecnici, Nicola e Italiano, bisogna sottolineare come invece il secondo abbia dato del filo da torcere alla Sampdoria in casa sua, andata in svantaggio e salvata da un gol di Balde. Spezia che ha mostrato gli artigli contro i cugini liguri. Spezia che vuole restare nella massima serie e scacciare i fantasmi di quella Serie B che sembrava ormai scongiurato soltanto poche settimane fa, e invece il rischio concreto è ritornato, la paura anche.

Il Torino invece troverà all’ultima giornata di campionato proprio il Benevento che in quel frangente potrebbe addirittura già essere matematicamente retrocesso in Serie B. Strada in discesa per i granata, insomma, che però non giustifica, almeno leggendo le reazioni dei tifosi, l’atteggiamento avuto dalla squadra ieri, in occasione della gara interna contro il Milan. Nicola e Italiano quindi sorridono, potrebbero certo, dipende dal Benevento, sempre una questione di approccio.