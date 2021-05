Malinconia Pinsoglio: l’addio di Gigi e un obiettivo mancato

Pinsoglio, niente passerella? Per il terzo portiere della Juventus potrebbe non esserci la classica ultima gara della stagione, stando ai risultati dei bianconeri.

Carlo Pinsoglio quest’anno potrebbe rimanere a zero. Non che sia un elemento da grandi numeri negli ultimi anni, ma il portiere bianconero aveva sempre un modo di esordire in campionato. Per pochi minuti o una gara intera, l’importante era timbrare il cartellino e diventare campione d’Italia anche da un punto di vista meramente statistico.

In questa stagione, però, volato il titolo per i bianconeri in direzione Milano, la Juventus sa che fino all’ultima giornata e fino all’ultimo minuto non potrà concedersi voli pindarici. Così, l’eventuale passerella di Pinsoglio potrebbe essere sorvolata. Nell’ultimo match di Bologna potrebbe avvenire solamente a risultato ampiamente acquisito, in questo caso Andrea Pirlo potrebbe guardare verso la panchina e riempire la casella del quinto cambio.

Un valore puramente morale quello della presenza del portiere, terzo elemento nella retroguardia ormai per eccellenza, tanto da rimanerci probabilmente per il resto della carriera. E fanno sorridere, senza dubbio, le voci che vorrebbero Antonio Donnarumma come portiere dell’Under 23. Sia per l’età non proprio verdissima, ma anche perché ci sarebbe una sorta di… competizione proprio con Pinsoglio. Ma la leadership dell’estremo difensore bianconero non sembra essere in dubbio, l’amico di Buffon e Ronaldo può dormire sonni tranquilli.

Statistiche tutte particolari in maglia bianconera

Quella di Carlo Pinsoglio alla Juventus ormai è diventata una missione. Il campo lo ha visto poco, e va bene anche così. In effetti era impensabile creare disturbo a Gigi Buffon prima e a Scszesny dopo, giusto fare il proprio lavoro per bene, allenandosi con costanza e diventando un elemento chiave nello spogliatoio.

Anche per sdrammatizzare e alleviare la tensione, come recentemente fatto con Posaman, roba dunque che solo un portiere scanzonato può fare nel corso di una partita.

In Serie A ha giocato tre gare, le ultime tre gare delle ultime tre stagioni. Uno scioglilingua, quasi. Juventus-Verona del 2018, è entrato al 63° minuto per dare il cambio e l’ovazione a Gigi Buffon, che dava l’addio per poi tornare un anno dopo. Prendendo anche un gol da Cerci, nel frattempo.

La stagione successiva una gara intera a “Marassi” e due gol presi dalla Sampdoria, indolori sicuramente per la classifica. Infine, il subentro al portiere polacco in un Juventus-Roma che sanciva la sconfitta dei bianconeri.

Per quanto riguarda le statistiche generali, non è nemmeno cosa semplice elencarle. Sono 18 in pratica le presenze di Pinsoglio tra amichevoli e gare ufficiali. Ha subito 10 gol (quindi nemmeno una scarsa media), affrontando avversari come il Manchester United, ma anche le selezioni dilettantistiche o le squadre giovanili bianconeri. Per la presenza numero 19 attendere quindi il match contro il Bologna?