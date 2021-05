Juve-Inter fuori dal campo: da Oriana ad Agustina, la sfida tra wags

Juve ed Inter non è solo il Derby d’Italia, ma anche una meravigliosa sfida tra wags: le compagne dei calciatori più affascinanti sui social.

Sta per calare il sipario del campionato e i Campioni d’Italia affrontano in trasferta i campioni uscenti, quelli che hanno passato il testimone e sono stati spodestati dopo un lungo dominio. Il derby d’Italia sarà anche meno affascinante del solito, visto che i nerazzurri avranno ben pochi stimoli. I bianconeri, invece, sono obbligati a vincere per non perdere le ultime speranze in vista di un posto in Champions League.

Ma la vera sfida affascinante tra Juve ed Inter si disputerà fuori dal campo tra le wags dei calciatori. Le compagne non potranno esserci allo stadio, ma da casa faranno il tifo per i propri mariti o fidanzati. Ecco una carrellata delle protagoniste indiscusse dei social network.

Juve Inter, dalle wags bianconere a quelle nerazzurre – FOTO

Oriana Sabatini è la compagna di Paulo Dybala, con il quale ha cominciato la relazione dal 2018. Argentina, proprio come il calciatore, è sia cantante che attrice: un’artista completa. Spesso condivide alcuni simpatici siparietti con il #10 bianconero, che ben presto può lasciare Torino.

Alice Campello è un’influencer italiana e ha conosciuto Alvaro Morata nel 2016. Insieme hanno composto una grande famiglia, con 3 figli in così pochi anni. La bella Alice, oltre ad essere madre a tempo pieno, è anche una modella e imprenditrice.

Melissa Botero è lady Cuadrado dal 2016. I due si sono sposati in Colombia e hanno due bambini. La moglie dell’esterno della Juventus è una donna semplicissima, ma dal tocco elegante e di gran classe.

Agustina Gandolfo è una nota modella argentina, prima tifosa di Lautaro Martinez, il suo compagno dal quale ha avuto poco fa una bambina. Stupenda e affascinante, il suo profilo Instagram è preso d’assalto dai tifosi nerazzurri.

Se la stagione di Stefano Sensi non è stata fortunata, non si può dire che a livello sentimentale le cose non vadano bene. Il centrocampista dell’Inter ha al suo fianco la giovane top model Giulia Amodio con il quale prestissimo (prima degli Europei) si sposerà.

Leader indiscusso della difesa nerazzurro, Danilo D’Ambrosio è sposato con Enza De Cristofaro, anch’ella napoletana come il calciatore. Influencer, madre e soprattutto tifosissima dell’Inter da quando il suo compagno indossa questi colori. In occasione dello scudetto vinto, i due hanno brindato con indosso tutti i gadget della Beneamata.