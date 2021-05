Melissa Satta, testimonial speciale: l’annuncio ai tifosi del Milan – Foto

Melissa Satta madrina d’eccezione per il Milan: la showgirl e tifosa rossonera svela una grande novità per tutti i supporter del club.

Classe, eleganza, sobrietà. Tutto ciò che distingue la bellissima modella italo-americana. Melissa Satta sa come conquistare i suoi follower su Instagram, a colpi di scatti meravigliosi. Ma sa anche come conquistare i cuori dei supporter rossoneri. Infatti, l’ex velina ed ex compagna di Kevin Prince Boateng non ha mai nascosto la passione per i colori del Diavolo e questa volta si è resa protagonista di un evento eccezionale.

Melissa Satta è diventata testimonial speciale del Milan e ha presentato la nuova maglia che indosseranno Ibrahimovic e compagni la prossima stagione. Ecco tutte le novità sulla nuova t-shirt della squadra di Stefano Pioli.

Melissa Satta con la nuova maglia del Milan: la foto incanta i fan

La fotomodella di origine sarde ha indossato la nuova divisa rossonera, che presenta le strisce di diverse dimensioni: più grandi al centro, più sottili ai lati. Un design movimentato, che come suggerisce stesso la madrina “si ispira alla creatività e all’energia milanese“. Melissa Satta ha presentato la maglia del Milan assieme a due calciatrici della rosa femminile: Laura Fusetti e Veronica Buquete.

Sguardo fiero, sorriso smagliante, bella come poche, la showgirl ha incantato i fan rossoneri che non perdono occasione per mostrare il loro amore incondizionato alla madrina per eccellenza. In poche ore, l’indossatrice raggiunge numeri incredibili per il post condiviso sui social.