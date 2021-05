Juve-Inter, Ronaldo vs Lukaku in campo e fuori: che parco macchine

Cristiano Ronaldo e Lukaku non hanno in comune solo il fatto di essere calciatori, ma anche un garage fornito di splendide auto.

Si avvicina il derby d’Italia tra Juventus e Inter, con i bianconeri a caccia di punti per la Champions League, e i nerazzurri pronti a spedire in Europa League i rivali di sempre. Le due stelle, ovviamente, sono Cristiano Ronaldo e Romelu Lukaku, i quali hanno qualcosa in comune oltre al fatto di essere calciatori.

Entrambi, infatti, possiedono un grande garage fornito di splendide automobili, tra le migliori in circolazione. La loro passione per le macchine veloci e di lusso li unisce, e almeno per una volta, un interista e uno juventino sono d’accordo su qualcosa.

Ronaldo e Lukaku si potrebbero affrontare, non solo in campo, ma anche con una bella sfida di velocità con le loro supercar, con il belga pronto a schierare la sua Mercedes GT-R, mentre il portoghese che può rispondere con la Bugatti Chiron.

Le macchine di Ronaldo e Lukaku

Andando a vedere nel dettaglio le macchine di Ronaldo e Lukaku, e partendo dal portoghese della Juventus, questi batte per quantità il rivale nerazzurro. Infatti, oltre alla già citata Bugatti Chiron, ecco che compare anche la Centodieci dello stesso marchio francese. Inoltre, l’attaccante bianconero è anche uno dei principali indiziati per essere il possessore della La Voiture Noire, sempre di Bugatti.

Anche le Rolls-Royce sono parte del parco macchine di CR7, e in generale le macchine inglesi, vista la presenza anche delle Bentley. Poi, anche Lamborghini e Ferrari, con quest’ultima azienda nella quale è stato fotografato di recente, per acquistare la Ferrari Monza.

Ciò che ha in comune con Lukaku, però, è la passione per le Maserati. Il belga, è un patito vero e proprio, e ne possiede diverse, dal SUV Levante Trofeo, alla sportiva Gran Cabrio MC. Molto probabile, poi, che presto si doterà anche della nuova hypercar della casa italiana, ovvero la MC20.

Presenti nella collezione del belga, inoltre, anche le Mercedes. Detto della GT-R, ecco anche il SUV GLS63, e il Classe S Coupé. Ancora, così come il rivale portoghese, ecco comparire nel parco macchine anche la Rolls-Royce Wraith.

Ronaldo e Lukaku, dunque, si sfideranno nell’anticipo del sabato delle 18, in Juventus-Inter. La partita in campo li dividerà ancora una volta nel derby d’Italia, ma fuori dal rettangolo verde, la passione per le auto li accomuna e li unisce.