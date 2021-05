FA Cup al Leicester con un eurogol di Tielemans- VIDEO

Una data quella di oggi che entrerà di diritto nella storia del Leicester. Le Foxes vincono la loro prima FA Cup battendo a Wembley per 1-0 il Chelsea. Grazie a una rete da urlo del belga Tielemans.

Una qualificazione in Champions League vicinissima all’essere conquistata, una FA Cup (la prima della storia del club) appena conquistata. Il 2021 potrebbe essere un altro anno da incorniciare per il Leicester e, dopo l’incredibile titolo del 2016, le Foxes hanno compiuto un altro miracolo sportivo. Terzo posto in Premier e trofeo nazionale, il più antico nel mondo del calcio, alzato al cielo di Londra nello scenario di Wembley. Davanti a oltre 20 mila persone gli uomini di Brendan Rodgers hanno steso il Chelsea che tra due sole settimane si giocherà la Champions League contro il Manchester City.

FA Cup al Leicester: prima storica

È bastato un gol per stendere gli uomini di Tuchel: una rete sensazionale del belga Tielemans a battere Kepa con un tiro da oltre 30 metri. Una prodezza per un titolo storico, che verrà festeggiato per tutta la notte per le strade di Leicester. A distanza di 5 anni dalla conquista della Premier League, le Foxes fanno loro anche la FA Cup.

Una rete quella del belga Tielemans che vi proponiamo direttamente qui di seguito:

Gol PAZZESCO di Tielemans 😍 pic.twitter.com/s4FA4ePDcp — Il Calcio Inglese (@calcioinglese) May 15, 2021

Poi è toccato a Wes Morgan e Schmeichel (due protagonisti della Premier firmata Ranieri) ad alzare al cielo la FA Cup.