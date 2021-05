Roma-Lazio fuori dal campo: da Jessica a Chloe, la sfida tra wags

Roma-Lazio è una partita che si gioca anche fuori dal campo: la sfida tra wags, le tifose numero uno dei protagonisti.

Il derby della Capitale non è mai una partita come un’altra. Questa volta, però, gli stimoli sono davvero pochi. La Roma deve cercare di mantenere la sua settima posizione per non perdere il posto in Conference League, mentre la Lazio ha ormai perso il treno per la Champions e l’anno prossimo disputerà l’Europa League.

Ma in campo, l’atmosfera non sarà certo delle più cordiali e serene. La partita di questa sera 15 maggio tra giallorossi e biancocelesti sarà ugualmente accesa, perché i calciatori saranno chiamati all’ultima impresa di stagione: lo devono ai tifosi. E a proposito di supporter, da casa ci saranno particolari tifose che daranno il loro sostegno ai protagonisti dell’Olimpico.

Le compagne dei calciatori di Roma e Lazio non potranno recarsi allo stadio a causa delle restrizioni, ma infiammeranno le proprie abitazioni esultando per i propri partner: ecco le wags più belle della sfida.

Le wags di Roma-Lazio

Esplosiva, come il suo ragazzo sul terreno di gioco, Glenda Moretti incanta i suoi follower a colpi di scatti mozzafiato. Si tratta della compagna di Bruno Peres, con il quale convive da poco tempo, ma ha già costruito un particolare feeling.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Glenda Moretti Peres (@glendamoretti)

Non sarà arruolabile da Fonseca per infortunio e vedrà il derby a casa, con la sua Bryna Merlos. La stupenda compagna di Jordan Veretout ha fascino ed eleganza, e i social non mentono.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bryna Merlos (@sabrina_merlos)

Solo di recente Davide Santon ha rivisto il campo, ma oggi può essere titolare in Roma-Lazio, per la gioia di Chloe. La moglie del terzino non è italiana ed è di una bellezza disarmante. I due si sono sposati meno di un anno fa, e stanno per allargare la propria famiglia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chloé (@chloe_santon_)

Tra le più famose wags non può mancare Jessica Melena, la moglie di Ciro Immobile. I due hanno cominciato la relazione anni fa, quando l’attaccante giocava a Pescara. Jessica è nota sui social per la simpatia e la schiettezza, ma anche per la sua impressionante bellezza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da jessica Melena (@jessicamelena)

Il Sergente Milinkovic-Savic potrà godere del tifo di Natalja Ilic. Anche lei serba come il centrocampista, mostra sui social tutti i suoi lati più belli. Uno spettacolo mozzafiato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @natalija_ilic_

Manuel Lazzari sfreccerà come un treno all’Olimpico quest’oggi, in cerca di una convocazione in Nazionale. La sua supporter numero uno Diletta Daolio farà il tifo dal divano. E’ tra le compagne dei calciatori biancocelesti meno note, ma si contraddistingue per la sua eleganza e semplicità.