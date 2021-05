Locatelli-Juventus, apertura Sassuolo: annuncio ufficiale

Tra i nomi attorno ai quali ruoteranno molte voci di mercato la prossima estate c’è sicuramente quello di Manuel Locatelli. Il centrocampista del Sassuolo accostato alla Juventus piace anche al Psg. L’apertura di Carnevali.

Cercato dalla Juventus già nella passata stagione, Manuel Locatelli è uno dei possibili partenti in casa Sassuolo nella prossima sessione di mercato. Il centrocampista neroverde è cresciuto ulteriormente sotto la sapienza guida di De Zerbi, sino a diventare uno dei migliori nel suo ruolo in Serie A. Sarà protagonista anche in estate all’Europeo, con Carnevali che spera che l’ex Milan possa ripetere quanto di buono mostrato a Reggio Emilia anche con la maglia della Nazionale.

Leggi anche–> Juve, le ultime sulla panchina bianconera

Non solo la Juventus su Locatelli, anche il Psg di recente è stato dato per interessato al centrocampista del Sassuolo. Lo scorso settembre i bianconeri non soddisfarono la richiesta economica degli emiliani, che per il loro giocatore chiedevano 40 milioni di euro. Una valutazione che di sicuro non è calata in questa stagione, anzi. Per strappare il centrocampista dal Mapei, insomma, servirà un’offerta più che convincente.

3 – Manuel #Locatelli é il terzo piú giovane centrocampista ad aver trasformato almeno 2 rigori nei top-5 campionati europei 2020/21, dopo Imran Louza e Houssem Aouar. Personalitá. #ParmaSassuolo — OptaPaolo (@OptaPaolo) May 16, 2021

All’orizzonte si prospetta un testa a testa tra Juventus e Psg per l’ex giocatore del Milan, un ‘alleato‘ importante per i bianconeri però potrebbe essere proprio il Sassuolo. Stando almeno alle parole rilasciate da Carnevali prima di Parma-Sassuolo ai microfoni di Sky Sport.

Locatelli alla Juventus? Carnevali: “Meglio un’italiana”

Parole inequivocabili quelle del ds del Sassuolo Carnevali, che ammette come in caso di cessione il club preferirebbe cedere il centrocampista classe 1998 a una squadra italiana. “La nostra speranza è di tenerlo” ha detto il dirigente della società emiliana, “ma se dovesse andar via preferiremmo che andasse in una squadra di Serie A. Sarebbe meglio che i talenti italiani prestino il loro servizio nel nostro campionato”.

Un’apertura chiara alla Juventus, principale club italiano interessato a Locatelli, ma anche una presa di posizione chiara. Il Sassuolo cederà il centrocampista azzurro solo di fronte a una congrua offerta (non meno di 40 milioni di euro quindi), in caso contrario l’ex Milan rimarrà ancora al Mapei.

“Non so se ci saranno società che potranno acquistarlo. Nel caso, rimarrà con noi” la sentenza di Carnevali.