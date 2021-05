Liverpool: il bomber è Alisson, gol vittoria al 95esimo – VIDEO

Il Liverpool ha vinto incredibilmente all’ultimo minuto grazie a un gol del portiere Alisson, con un super gol da bomber puro.

te, #Alisson ha deciso anche di segnare.

Gol al 95’ e vittoria per il Liverpool ancora in corsa per la qualificazione in Champions.

pic.twitter.com/hoBc43vo6W

— Jacopo Aliprandi (@AliprandiJacopo) May 16, 2021

Il Liverpool ha vinto una partita incredibile contro il West Brom all’ultimo minuto, grazie al gol su calcio d’angolo del portiere Alisson. L’ex Roma, si è inserito da bomber puro a fari spenti nel mezzo dell’area di rigore, e ha centrato al porta di testa.

Una rete fantastica che porta i Reds di Klopp a tenere ancora vive le speranze di qualificarsi alla prossima Champions League, con 2 giornate ancora da giocare. Adesso, infatti, il Liverpool si trova al quinto posto in campionato a meno uno dal Chelsea.

Il gol di Alisson mette pressione proprio ai Blues e anche al Leicester, che giocheranno il repeat della finale di FA CUP, appena vinta dalle Foxes per 1-0, grazie al grande gol di Tielemans, martedì sera. Nessuna delle due potrà sbagliare.

Alisson come Brignoli, un gol per rispondere alle critiche

Il gol di Alisson contro il West Brom, non darà sensazioni positive ai milanisti, in vista della partita di stasera contro il Cagliari. Tutti infatti ricordiamo la rete del portiere del Benevento, Brignoli, sempre all’ultimo minuto e sempre su calcio d’angolo.

Quella segnatura diede il primo punto ai sanniti in Serie A nella storia del club, mentre al giocatore brasiliano del Liverpool, restituisce i tanti torti subiti in questa stagione, dovuti a vari svarioni che hanno provocato i gol degli avversari.

Alisson infatti ha avuto un periodo pessimo in questa stagione, dove in alcune partite è sembrato lontano parente di quello che ha fatto vincere Champions e Premier in due anni ai Reds.

Con questo gol, certamente, Alisson ha risposto alle critiche in modo eccelso. Inoltre, ha permesso al Liverpool di rimanere ancora in corsa per la Champions League, così da rendere il finale di stagione della Premier League già vinta dal City, comunque emozionante.