Calciomercato Roma, Mourinho tenta lo sgarbo al Barcellona

Nell’ambiente giallorosso è ancora alle stelle l’entusiasmo per il prossimo arrivo di José Mourinho. L’allenatore portoghese sarà sulla panchina della Roma nella prossima stagione, e con Pinto pianifica il mercato da attuare il estate. Possibile ‘sgarbo’ al Barcellona.

Calciomercato Roma: obiettivo centrocampista – L’arrivo di José Mourinho ha risollevato un ambiente, quello della Roma, praticamente a terra dopo il disastroso 6-2 incassato in Europa League in casa del Manchester United. Friedkin non poteva forse scegliere momento migliore per annunciare il nuovo tecnico, per non lasciare che lo sconforto dilagasse tra il tifo dei capitolini, ma non solo. Lo Special One è atteso a Roma nelle prossime settimane, ma già con il ds Pinto sta pianificando le strategie di mercato da attuare in estate.

La Roma verrà ritoccata, non rifondata, con tanti giocatori che verranno confermati e altri che, inevitabilmente, saluteranno la Capitale. Con Mou la proprietà di augura di dare un rinnovato slancio all’ambiente e alla squadra, con il tecnico portoghese che potrebbe fungere anche da ‘calamita’ per alcuni calciatori importanti.

Calciomercato Roma: Wijnaldum, lo vuole Mourinho

Uno di questi potrebbe essere Wijnaldum, il centrocampista olandese del Liverpool in scadenza con i Reds. Nell’ultima stagione il giocatore non ha trovato molto spazio e con un contratto in scadenza medita l’addio da Anfield. Il Barcellona da tempo è sulle tracce di chi, due stagioni fa, eliminò dalla Champions proprio i blaugrana con una doppietta nella semifinale di ritorno. Pare però che Mou abbia fatto il nome di Wijnaldum, con la Roma che potrebbe insidiare il Barça su questo fronte.

Stando ad alcune voci di mercato, i giallorossi sarebbero pronti a mettere sul piatto un triennale da 4,5 milioni a stagione. Wijnaldum, 31 anni in autunno, ci pensa e valuta il dà farsi.