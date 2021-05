Scudetto Sampdoria, 30 anni fa l’ultimo miracolo all’italiana

Lo scudetto della Sampdoria fu l’ultimo di una provinciale. Il 19 maggio 1991 i liguri raggiunsero un sogno, che a trent’anni di distanza sembra lontanissimo.

Erano i tempi di “Be happy, be Samp”. I tempi dove tutto era bello, anche perché dieci anni prima c’erano le trasferte di Nocera e Matera, anche il rischio della Serie C e tutto il resto. La Sampdoria di Paolo Mantovani divenne campione d’Italia nel 1991, precisamente il 19 maggio battendo il retrocesso Lecce per 3-0. La bolgia di “Marassi” accompagnò la Sampdoria allo scudetto, il primo e unico della sua storia. L’ultimo di una provinciale, ormai a trent’anni di distanza.

Il team di Mantovani riuscì dove altri fallirono in quella stagione, lo scudetto fu un trionfo meritato, perché quella squadra costruita e plasmata da Vujadin Boskov era un collettivo unico nel suo genere. Fatto di amici, di buon calcio e di una vita scanzonata, dove si era in una grande famiglia e si perdonavano gli errori e qualche eccesso di troppo.

Era una rosa che, a ben guardare, oggi vincerebbe tutto in Italia. In porta aveva Pagliuca, in difesa Wiercowod, l’ala era Lombardo, Cerezo il collante in mezzo e poi la coppia gol di amici, Mancini e Vialli. Un rapporto simbiotico tra i due, forti allo stesso modo, decisivi in maniera spiazzante. Un’amicizia rimasta nel tempo, ora Mancini allena la Nazionale e Vialli ne è assistente.

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI >>> Verona precursore degli anni Ottanta

Il miracolo di “Marassi”

Quello scudetto arrivò meritatamente in un torneo post Italia ’90. La Sampdoria da qualche anno stava entusiasmando, si stava imponendo in Europa (vittoria della Coppa delle Coppe) e sapeva di dover maturare. Arrivarono gli stranieri al momento opportuno e la Sampdoria decollò decisamente. Il cammino fu anche sofferto, ma non per questo meno bello.

La stagione fu particolare. Intanto non vinse i derby, anzi all’andata perse in casa 2-1 contro il Genoa e al ritorno fece 0-0. Battè poi il Napoli nell’ultima partita di Maradona in gol con un 4-1 spiazzante, come primo segnale: lo scudetto si stava scucendo dai partenopei, per prendere la via di Genova.

Lo scontro decisivo fu a San Siro, sponda Inter. Il 2-0 finale dei liguri premiò Boskov, che mise in campo una formazione offensiva, il gol finale di Mancini e la sua esultanza furono il frame più importante del campionato. Dopo quindici giorni i festeggiamenti, il 3-0 contro il Lecce allenato da Zibì Boniek fu scontato e meraviglioso allo stesso tempo.

Il primo e unico scudetto targato Sampdoria arrivò con 20 vittorie, 11 pareggi e 3 sconfitte. Con 57 gol fatti e 24 subiti, un crescendo rossiniano. La stagione successiva si puntò ad altro, la Coppa dei Campioni era il sogno mica tanto nascosto. Che mancò per pochi minuti: la punizione di Koeman nei supplementari, consegnò il titolo europeo ai supplementari al Barcellona.