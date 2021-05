Tottenham: Kane ha deciso il suo futuro, arriva l’annuncio

Il Tottenham avrebbe incontrato Harry Kane incassando le richieste del centravanti per il futuro. Le ultime.

A 180 minuti dal termine, la Premier League ha ancora tanti verdetti ed emozioni da raccontare. Il titolo del City non è stato mai in discussione, ma come spesso accade, non è ancora delineata la griglia delle squadre che andranno in Champions. Il Tottenham ha due partite per tentare una rincorsa quasi impossibile al Chelsea. Gli Spurs hanno infatti 5 punti in meno della squadra di Tuchel, ma hanno davanti anche il Liverpool. L’obiettivo sembra ormai andato, ma i londinesi dovranno vincerle entrambe per evitare di incassare il sorpasso dell’Everton, che insegue a distanza ravvicinata e prova a prendere posto in Europa League.

Fallire l’accesso all’Europa sarebbe un disastro per la squadra che con Mourinho non ha brillato, e che prova a rimettere insieme i cocci dopo l’esonero del portoghese. Levy, presidente abituato ai colpi di scena, sta già programmando la prossima stagione, e secondo Sky avrebbe già incontrato Harry Kane per discutere del suo futuro al Tottenham. La risposta dell’attaccante sarebbe già arrivata.

Leggi anche: Convocati Italia, le scelte di Mancini per l’amichevole: c’è una sorpresa

Kane Tottenham, arriva la risposta dell’attaccante agli Spurs

L’uragano. Il soprannome di Harry Kane, bomber del Tottenham, è un chiaro gioco sul suo nome, che si intreccia con le incredibili prestazioni del centravanti negli ultimi anni. La tempesta però potrebbe abbattersi sugli Spurs, che hanno ascoltato le richieste di un calciatore corteggiato da tanti top club in giro per l’Europa. Sky ha svelato i contenuti dell’incontro con Levy, che avrebbe incassato una risposta negativa dal migliore elemento in rosa.

Pare infatti che Kane abbia deciso di dire addio al Tottenham dopo una carriera intera vissuta con la maglia degli Spurs, pronti a realizzare una delle plusvalenze più ricche della storia. Il valore del calciatore è di circa 120 milioni di euro, ma Levy ha già alzato il prezzo in passato per allontanare le minacce di mercato, e potrebbe scatenare un’asta pronta a scaldare i mesi estivi. Su Kane ci sarebbero infatti i due club di Manchester, il Psg, e il Real Madrid. L’uragano si muove, ma intanto si abbatte sul Tottenham, che dovrà rinunciare all’attaccante più forte della sua storia.