Finale Champions Chelsea-City, splendido gesto dello sceicco Mansour

La data della finale di Champions League tra Chelsea e Manchester City si avvicina. L’atto conclusivo del torneo in scena a Porto, dove i tifosi dei citizens possono recarsi… a costo zero. Splendido gesto dello sceicco e proprietario del club Mansour, che si sobbarca le spese di viaggio.

Una partita che è già di per sé storica. Atto conclusivo inedito per la Champions League, che per la prima volta vedrà contendersi la coppa più affascinante da Chelsea e Manchester City. I citizens alla prima finale europea, con Guardiola che sogna il tris dopo le due Champions già conquistate nei tre anni al Barcellona.

Si giocherà al Do Dragao di Porto, dopo che la Uefa che predisposto lo spostamento di sede data la difficoltà logistica e organizzativa di Istanbul.

His Highness Sheikh Mansour will fund the flight and transfer costs for the Official Club trip to the #UCLfinal in Porto at the end of the month 💙

🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5rehttps://t.co/FxFwnS5WJB

— Manchester City (@ManCity) May 18, 2021