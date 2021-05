Il Bayern Monaco e la maglia speciale per i campioni, per l’addio di Alaba, Javi Martinez e Boateng. Legends Forever.

I tre campioni vanno via, eroi di mille imprese, tornei vinti come se piovesse trofei alzati al cielo, tra questi la più ambita di tutte, la Champions League conquistato lo scorso anno. E’ di Bayern Monaco che si parla, è di Boateng, Alaba e Javi Martinez che si discute. Tre calciatori simbolo di questo Bayern ha dettato legge in Germania ed in Europa. Bayern Monaco che si avvia verso la rifondazione ma che ricorda i suoi tre “figli” con una maglia speciale.

Una maglia speciale per il Bayern Monaco per l’addio di David Alaba, Javi Martinez e Jerome Boateng e la relativa celebrazione “Legends Forever”, in vendita sullo store ufficiale della società bavarese. I tifosi raccoglieranno di certo l’invito del club, immortalare, per sempre, la figura di questi tre grandi campioni con l’immagine collettiva, universale del Bayern Monaco. Tre campioni, una sola squadra, una idea di calcio e tante, tantissime vittorie sul campo.

Il Bayern Monaco saluta i suoi campioni: Alaba al Real Madrid, futuro incerto per gli altri due

I tre calciatori del Bayern Monaco, a cui sarà dedicata la maglia celebrativa, andranno via a parametro zero, cosi come era chiaro già da qualche tempo. David Alaba ha già trovato un accordo con il Real Madrid, con il quale giocherà dalla prossima stagione. Incertezza invece per Boateng e Martinez, con il primo nel mirino dell’Inter e del Napoli se dovesse partire Koulibaly ed il secondo molto probabilmente destinato al ritorno all’Athletic Bilbao. Intanto il club celebra l’addio dei tre campioni.

Tre campioni che salutano la casa madre, li dove ogni sogno è stato possibile ogni vittoria ogni traguardo realizzabile. La storia di tre uomini e di una maglia portata addosso con orgoglio e sacrificio. I trofei alzati a cielo, anche in momenti di forte sconforto nazionale, portando sorrisi e speranza nel cuore dei tifosi di casa propria e non solo. Tre campioni ed una società il Bayern Monaco che con una maglietta celebrativa, li renderà immortali.