Messi Suarez, i tifosi sognano: cosa è accaduto – FOTO

Messi e Suarez, avversari in campo, amici nella vita: i tifosi sognano dopo le foto in arrivo dalla Spagna.

Anni di vittorie e gol. Messi e Suarez hanno scritto e condiviso un pezzo di storia del Barcellona, prima di un addio mai digerito dai tifosi blaugrana. Il puntero uruguaiano ha continuato infatti a segnare con la maglia dell’Atletico Madrid, che è ad un passo dal festeggiare il titolo nella Liga. Dal suo addio il Barcellona ha perso molto in termini di reti e pericolosità offensiva, e Leo Messi, molto amico dell’ex partner in attacco, ha perso il miglior compagno della sua carriera.

Dalla Spagna però raccontano di un rapporto fra Messi e Suarez che va avanti, e che fa sognare i tifosi dell’Atletico Madrid. In meno di una stagione, il centravanti ex Barca è già diventato un idolo per i sostenitori dei Colchoneros, che adesso sperano di vincere il titolo ed incassano le notizie su un incontro fra i due calciatori. Una suggestione. Che però, nell’incertezza che si vive al Camp Nou, si è ben presto trasformata in un sogno di mercato.

Messi incontra Suarez: i tifosi dell’Atletico Madrid sognano

Ecco quindi che dalla Spagna arrivano le foto dell’incontro fra Suarez e Messi. I due calciatori sono legati da un lungo e profondo rapporto di amicizia, e la Pulga avrebbe approfittato dei due giorni di pausa concessi da Koeman per incontrare l’ex compagno in blaugrana. Un pranzo condiviso con le famiglie in un ristorante italiano, in cui i calciatori hanno concesso foto e autografi ai tifosi.

No sería la primera vez que el Atlético ficha gratis a un jugador del Barcelona, y Messi este año acaba contrato😁 — Juan Mariscal Jodral (@JJodral) May 19, 2021

A pochi giorni dal match fra Atletico e Valladolid, che potrebbe regalare la Liga a Simeone, l’incontro non è passato inosservato. Il futuro di Messi è infatti ancora in bilico e le parole di Laporta, che ha parlato di rifondazione e nuovo corso blaugrana, sono un segnale negativo per i tifosi del Barca. Ecco quindi che i sostenitori dell’Atletico Madrid sognano una coppia gol che è fra le meglio assortite e più incisive degli ultimi 10 anni. L’incontro resta una normale reunion fra due amici inseparabili, ma l’incertezza sul futuro di Messi alimenta le speranze dei Colchoneros. Anche il trasferimento di Suarez a Madrid sembrava solo una suggestione. Poi si trasformò in realtà, e probabilmente in un titolo. Che l’uruguaiano si appresta a vincere, mentre l’argentino resterà a secco. Ecco perché sognare è lecito. E intanto Marca titola: “Il dodicesimo giocatore dell’Atletico”.