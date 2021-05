Khaby Lame, una star dei social che ha un forte legame anche con il calcio: merito anche di Alessandro Del Piero.

Se segui il mondo dei social assiduamente, avrai avuto modo di innamorarti anche tu di Khaby Lame, una nuova star tutta italiana. Un tiktoker differente dagli altri, in grado di conquistare il pubblico a suon di video muti ma divertentissimi. Video in cui ha coinvolto anche personaggi famosi e amici, non ultimo Alessandro Del Piero.

Non è però per il suo legame con il campione juventino che da qualche tempo Khaby è diventato una star. A farlo balzare agli onori della critica è stato il sorpasso, sulla piattaforma di ByteDance, anche nei confronti di un certo Mark Zuckerberg, il signor Facebook. Se su TikTok vola, con oltre 50 milioni di follower, anche su Instagram è riuscito a superarlo, arrivando in breve a oltre 12 milioni, molti di più rispetto a quelli di Zack. Chiara Ferragni è avvisata? Il nuovo social boss italiano è lui. Ma scopriamo insieme chi è Khaby e cosa sappiamo del suo rapporto l’ex numero 10 della Juve.

Leggi anche -> Calciatori ristoratori, da Del Piero a Gomez: cucina che passione

Khaby Lame: da TikTok al rapporto con Del Piero

Il vero nome di Khaby è Khabane Lame. Classe 2000, è nato in Senegal ed è arrivato da bambino in Italia con la famiglia. Cresciuto nella periferia di Chivasso, comune del torinese in cui vive ancora oggi, a causa della crisi figlia del Covid come molte altre persone in tutto il mondo ha perso il lavoro, come confessato in un’intervista al Corriere della Sera. Senza farsi prendere dalla disperazione, ha approfittato del tempo libero per inseguire il suo sogno nel cassetto: diventare attore comico.

View this post on Instagram A post shared by Khaby Lame (@khaby00)

E quali sono oggi gli strumenti migliori per mettere alla prova le proprie capacità e i propri talenti? I social, ovviamente. Così, quasi per scherzo, ha iniziato a creare dei brevi video su TikTok, utilizzando con grande arguzia riprese, omaggi e parodie di altri video diventati virali. In questo modo è riuscito, complice il suo talento e la sua mimica facciale, a conquistare il pubblico, raggranellando in pochissimo tempo milioni di visualizzazioni.

Potrebbe interessarti anche -> Juventus, riecco Del Piero e Trezeguet: pronti due nuovi ruoli

Il più visto per ora è il video in cui risponde a un tipo che prova a sbucciare una banana con un machete, e dello stesso tenore è anche quello in cui ha coinvolto Del Piero. Si tratta di una clip in cui mostra come tagliare facilmente in due una mela, in risposta a un energumeno che si impegna all’inverosimile per farlo a mani nude. Bella anche la caption utilizzata per descrivere l’evoluzione del suo rapporto con Alex: “Da idolo a zio è un attimo“. In realtà a unirli è un elemento da non sottovalutare: pare abbiano lo stesso social manager.