Torino Benevento: Vigorito furioso, punizione “scomoda” ai giocatori

Il Benevento dovrà giocare contro il Torino all’Olimpico, ma il viaggio sarà tutt’altro che comodo: Oreste Vigorito pensa ad una punizione esemplare per i suoi calciatori retrocessi.

A causa del pareggio della formazione granata nel recupero della 25a giornata contro la Lazio, i sanniti sono scesi matematicamente in Serie B. L’ultima giornata servirà a poco e a nulla per la squadra di Nicola e quella di Pippo Inzaghi, il quale sperava in un aiuto da parte di suo fratello Simone. Ma il Benevento, per regolamento, dovrà comunque presentarsi all’Olimpico di Torino e dovrà disputare la 38a giornata di campionato, seppur con pochissimi stimoli.

Il viaggio degli Stregoni, però, sarà tutt’altro che comodo. Infatti, secondo quanto riporta Calciomercato.com, il Benevento non si recherà a Torino con l’aereo, bensì in pullman: i giocatori dovranno affrontare un viaggio di circa 12 ore di autobus e tutto questo per una punizione “esemplare” inflitta dal presidente Oreste Vigorito. Il numero uno sannita avrebbe accolto una provocazione di una parte della tifoseria, infuriati con i propri beniamini per non aver visto il giusto atteggiamento nella seconda metà di stagione.

Ma Vigorito non è il primo presidente della storia del calcio che punisce così i propri calciatori. Solo qualche mese fa, in Portogallo è avvenuto qualcosa di molto simile.

Benevento in pullman, il Lusitania… a piedi!

Lo scorso 27 settembre, al primo turno della Coppa di Portogallo, il Lusitania ha perso in trasferta 1-0 contro il Sao João de Ver. A fine gara, gli ospiti non sono tornati con l’autobus messo a disposizione dalla società: hanno fatto il tragitto di ritorno a piedi con i borsoni sulle spalle. Una punizione esemplare inflitta da Hugo Mendes, il patron del Lusitania Lourosa che si giustificò con i media che si trattasse di una scelta della squadra, consapevole di aver disputato una brutta gara.

Invece, il sindacato dei calciatori portoghesi si infuriò contro il numero uno del club, e chiese le scuse immediate del dirigente, irrispettoso dei propri calciatori. Infatti, pare che al termine della gara di Coppa, Hugo Mendes mandò via l’autista del pullman societario. I calciatori del Benevento sono avvisati…