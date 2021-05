Claudio Marchisio e la sua nuova auto: la sfida del Principino – Foto

Claudio Marchisio presenta la sua nuova auto ed il progetto a cui prenderà parte: la sfida del Principino.

Terminata l’esperienza sul campo, il Principino ha mantenuto la sua passione per i colori bianconeri. Ancora oggi, si espone a favore o contro per ciò che accade nel mondo Juve, ma vive il tutto in maniera distaccata e più da tifoso. Ora, per Claudio Marchisio è cominciata una nuova avventura extra-calcistica e sarà al volante di un auto.

Non è diventato pilota di Formula 1, tanto meno un pilota di Rally. Tuttavia, l’ex centrocampista della Juventus guiderà un Suv e farà parte di un progetto che lo coinvolgerà in prima persona.

Claudio Marchisio con la nuova auto: “Sarà una guida non convenzionale”

L’ex calciatore ha stretto una partnership con Cupra, una casa automobilistica spagnola – fondata da SEAT, ma del gruppo Volkswagen – e sarà protagonista alla guida del suo nuovo veicolo. Claudio Marchisio dovrà condividere le sue esperienze alla guida dell’auto: modello Formentor di un color grigio canna da fucile, un bolide ibrido plug-in.

Il direttore di Cupra Italia ha commentato così la nuova collaborazione con l’ex Juventino: “E’ emblema di talento, è una voce positiva, adatta ad esprimere i valori del nostro marchio – spiega Pierantonio Vianello – Ringrazio Claudio per aver dimostrato entusiasmo ed entrar a far parte di questo progetto“. “Sono rimasto incuriosito – dice Marchisio – e trovo che i valori della Cupra sono simili ai miei. Per questo sono felice di cominciare quest’avventura, condividendo un’esperienza di guida che sarà assolutamente non convenzionale“.

Di seguito, lo shooting dell’ex calciatore bianconero con la sua nuova Formentor: “Anticonvenzionale, contemporaneo e che ama le sfide“.