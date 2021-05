C’è una speciale classifica delle squadre di Premier 2020/21 che vede il Leeds davanti a tutti, Manchester City compreso: quella della corsa.

Il calcio non è solo corsa. Ma è anche corsa. Per certi aspetti, è soprattutto corsa. Non sempre, ma spesso, chi mette nelle gambe più chilometri durante il campionato finisce per vincere. O comunque per arrivare in alto. Certo, le qualità tecniche contano e possono fare la differenza anche ‘da fermi’. Ma se si corre come pazzi, difficilmente le cose andranno male. O almeno questo è il credo di Marcelo Bielsa.

C’è un dato su tutti, in relazione alla Premier League 2020/21, che vede infatti il suo fantastico Leeds davanti alle concorrenti, anche alle Big, al City di Guardiola o al Chelsea finalista di Champions: quello relativo agli sprint e ai chilometri percorsi in media durante la gara. A impressionare, però, non è tanto il primato dei Whites, bensì la distanza che intercorre tra loro e qualunque altra squadra iscritta all’ultimo campionato inglese.

Il Leeds di Bielsa è la squadra che corre di più

L’aggettivo più utilizzato, quasi abusato, in relazione alla squadra guidata dal maestro argentino è impressionante. E non si tratta solo di un’iperbole. Perché il lavoro incredibile di Bielsa, visibile anche a occhio nudo, dando una sbirciatina ai dati riesce addirittura a lasciare senza parole. Roba da far impallidire le più atletiche squadre italiane.

Con Klopp al Liverpool si suda? Certo. E non si sta tranquilli nemmeno con Guardiola al City, o con Solskjaer al Manchester United e Tuchel al Chelsea. Ma tutte queste grandi formazioni nei dati relativi ai km percorsi in media e al numero di scatti non riescono nemmeno ad avvicinarsi a quanto raccolto in questa stagione dal Leeds di Bielsa. Guardare il grafico per credere.

View this post on Instagram A post shared by Il Calcio Inglese (@calcioinglese)

Può impressionare in negativo quanto fatto da Burnley e soprattutto Wolverhampton (con i Wolves che, nonostante tutto, in classifica si sono salvati con più che discreta tranquillità). Ma è il dato dei Bianchi quello che salta maggiormente all’occhio, facendo arrossire tutte le altre squadre di Premier. Si spiega anche così il decimo posto aritmeticamente conquistato, con una giornata ancora da disputare per poter sognare il sorpasso sull’Arsenal, dalla squadra del Loco. Un posizionamento davvero lusinghiero per una squadra neopromossa, che mancava tra l’altro dalla massima serie addirittura nel 2003/04. L’ennesima magia nella carriera monumentale di Bielsa.