Manchester United forte sul mercato: colpo Ronaldo più un altro big

Il Manchester United è molto forte sul mercato grazie alla sua liquidità. In arrivo potrebbe esserci Ronaldo, ma non solo lui.

Il Manchester United è uno dei club più forti sul mercato, grazie all’enorme liquidità in suo favore, che può gli far spendere quanto vuole per qualsivoglia giocatore. Ecco che quindi, in virtù di questo, si moltiplicano le voci su un possibile ritorno di Cristiano Ronaldo in Inghilterra.

Il giocatore della Juventus, infatti, è sembrato parecchio lontano dal resto della squadra e dal progetto bianconero negli ultimi tempi, e potrebbe lasciare Torino per tornare lì dove la sua stella è iniziata. A fargli compagnia, anche un altro big.

Stiamo parlando di Jadon Sancho, talento del Borussia Dortmund, tra i migliori al mondo. Il Manchester United è forte su di lui già da diverso tempo, e il prossimo mercato potrebbe essere quello decisivo per vederlo finalmente vestito di rosso.

United mercato: quanti soldi servono per CR7 e Sancho

Il mercato del Manchester United, quindi, punta dritto verso il passato ma anche verso il futuro, rappresentati da Cristiano Ronaldo e Sancho. Il primo, potrebbe arrivare per una cifra intorno ai 50 milioni di euro, un record per un 36enne, più ovviamente lo stipendio monstre che si aggirerebbe sui 30 milioni.

Riguardo Sancho, invece, il contratto col Dortmund scade tra 2 anni, e i gialloneri sembrano aver fissato un prezzo di circa 120 milioni di euro. Questo valore, è in linea con quanto ipotizzato dallo United per comprarlo.

Inutile dire, inoltre, che la notizia dell’addio di Kane dal Tottenham, ha aperto una strada per il giocatore inglese proprio verso Manchester. Qui, chiaramente, non c’è solo la sponda dei Red Devils, ma anche quella dei Citizens. Attenzione, poi, anche da Londra, con la pista Chelsea pronto a sostituire il deludente Werner.

Il Manchester United, dunque, si prepara a una rivoluzione in attacco nel prossimo mercato. Blindato per un altro anno Cavani, a lui si potrebbero aggiungere sia Ronaldo che Sancho, o forse Kane più il talento del Dortmund. Ciò significherebbe creare un reparto offensivo tra i migliori del mondo.