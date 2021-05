Ultima di Serie A: Milan Napoli e Juventus per la Champions, il resto e noia

In Serie A Milan Napoli e Juventus per la Champions League. Tutto il resto sarà poco più di una sfilata di fine anno.

Il Milan a Bergamo, il Napoli al Maradona contro il Verona, la Juventus a Bologna. La Serie A, nel suo ultimo atto di stagione, assegna due posti per la prossima Champions League. Due tra le tre squadre in corsa entreranno nell’Europa che conta, l’altra si accontenterà del gradino più basso. Tutte e tre cercano la vittoria, tutte e tre faranno di tutto per ottenerla, ma una di loro, per forza di cose dovrà restare fuori. Il Milan, forse rischia più di tutte.

L’ultima giornata di Serie A offre la sfida molto affascinante tra Atalanta e Milan, padroni di casa freschi sconfitti in finale di Coppa Italia dalla Juve, sono già matematicamente in Champions League, ciò che è ancora da definire è la posizione in classifica. In base ad essa deriva maggior prestigio e chiaramente più soldi per la società. Il Napoli se vince è automaticamente dentro, la Juve forse, tutto dipende dal Milan e dall’Atalanta, ovviamente.

Ultima di Serie A: Atalanta e Milan decidono per la Juventus. Il Napoli artefice del proprio destino Champions

Se il Napoli è artefice del proprio destino, in Champions League c’è da segnalare la decisione con la quale molti calciatori del Verona hanno definito il prossimo appuntamento come sfida vera. Per loro, in ballo c’è il decimo posto, hanno detto proprio cosi, e faranno di tutto per conquistarlo. Meglio cosi, almeno si vedrà, al Maradona, una partita vera. Cosi come si augurano i tifosi juventini per Atalanta Milan, e quelli milanisti per Bologna Juventus. L’ultima di Serie A è un incrocio di speranze e buoni propositi, insomma.

In Serie A Milan Napoli e Juventus per la Champions League. La massima serie, saluta e rimanda alla prossima stagione. In mezzo, prima degli abbracci conclusivi e dell’inizio di quell’atmosfera estiva e magica che accompagnerà i prossimi Europei, c’è da piazzare altre due squadre in Champions League. Milan, Napoli e Juventus, Serie A ultimo atto, gli occhi tutti su di loro, il calcio vero, si spera, lo si vedrà soltanto su questi tre campi, il resto oltre che sfilata di fine stagione sarà purtroppo, soltanto, noia.