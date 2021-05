Il Milan punta Olivier Giroud, e in città arriverebbe la bellissima Jennifer: vinse tanti titoli come migliore Wags e riuscì a perdonare il calciatore dopo uno scandalo a luci rosse.

Olivier Giroud è uno degli obiettivi del Milan. Un calciatore inseguito nella passata stagione dai rossoneri, che fu vicinissimo alla Lazio, pronta a riprovarci. Il destino del francese si intreccia con l’Italia. E la prossima estate, quella dopo Euro 2020, potrebbe essere caldissima sul fronte mercato. Al Milan Giroud si alternerebbe con Ibrahimovic, e porterebbe con sé la splendida Jennifer.

La moglie del calciatore ha spesso inciso sulla carriera del centravanti. Ha avuto voce in capitolo sui potenziali trasferimenti del marito, e fu al centro di uno scandalo che riuscì a contenere e a superare con grandissima eleganza. Il suo segno particolare è la bellezza. Ma anche la capacità di tenere unita una famiglia che ha rischiato di dividersi. Fu a causa di uno scandalo che vide coinvolto Giroud, e non fu semplice per Jennifer riuscire a ricucire uno strappo evidente su tutti i tabloid.

Leggi anche: Cosa farà Allegri? Dalla Spagna smentita sui contatti con il Real Madrid

Jennifer Giroud a Milano? Fu eletta migliore Wags e fu capace di perdonare il francese

Non fu semplice per la bella Jennifer perdonare l’attaccante. Dopo essere stata eletta nel 2011 la più sexy delle Wags, decise di tirarsi indietro dai riflettori, per tutelare la sua famiglia. Tre anni dopo però Giroud fu al centro di un vero e proprio scandalo. Sui tabloid fu pubblicata una foto in cui il marito era in situazioni molto intime con la modella Cecilia Key. Giroud fu attaccato duramente dalla stampa e per farsi perdonare si scusò pubblicamente.

Jennifer decise di perdonare l’attaccante, e da quel momento si moltiplicarono sui social gli scatti di una famiglia unita. Nel 2018 però la bellissima moglie del calciatore tornò alla ribalta durante il Mondiale. Fu nuovamente selezionata dalla stampa fra le Wags più belle della manifestazione, ma non si è mai detta felice di questi premi. Ora Jennifer e Olivier Giroud potrebbero arrivare in Italia, e precisamente al Milan, che ha mostrato il gradimento per il centravanti francese. Sarà duello con la Lazio che non molla, ma dopo anni di trattative quasi chiuse e di firme sfumate per un soffio, la Serie A è pronta ad accogliere un attaccante che potrebbe chiudere la carriera in Italia.