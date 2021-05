Calciomercato, Ounas tornerà al Napoli: ma per quanto tempo rimarra?

Ounas ha avuto una stagione in crescendo col Crotone, e adesso il Napoli ci pensa su, come possibile riserva di Insigne.

Adam Ounas è in prestito dal Napoli al Crotone e dopo un inizio in sordina, ma man mano nel corso dei mesi si è preso sempre di più la squadra calabrese, diventando titolare e imprescindibile, tanto per Stroppa quanto per Cosmi.

Questi, inoltre, di recente ha dichiarato che uno come l’algerino merita di stare in una grande piazza, e forse questo fa presagire già il futuro, con il ritorno dell’ala nuovamente nel club che lo ha preso e lo ha portato in Italia.

Del resto, dopo due prestiti consecutivi, Ounas e il Napoli devono decidere il da farsi. Da una parte c’è la cessione definitiva, mentre dall’altra l’algerino potrebbe rientrare nei piani del prossimo allenatore azzurro.

Leggi anche >>> Manchester United forte sul mercato: colpo Ronaldo più un altro big

Leggi anche >>> Jimenez in campo così dopo l’infortunio: Cech e gli altri casi simili

Ounas torna a Napoli: dipende da Insigne

Il possibile ritorno di Ounas a Napoli, andrebbe a colmare il posto di riserva di Insigne, al momento di proprietà di nessuno. Infatti, la squadra di Gattuso ha avuto per tutta la stagione due esterni destri come Lozano e Politano, con il messicano all’occorrenza anche sinistro, ma nessuno appunto da quella parte.

Il possibile grado di riserva, però, dipende da diverse cose. Una di queste, è certamente il rinnovo del capitano. Il suo contratto, infatti, scade nel 2022, e al momento non si parla ancora nemmeno di un incontro tra le parti per discuterlo. Questo, potrebbe portare via Insigne dal Napoli, magari verso l’estero e la Premier dove ha degli estimatori.

In più, un altra condizione per poter far tornare in pianta stabile Ounas nel club azzurro, è certamente quella della scelta di un’altra riserva di Insigne. Boga, ad esempio, in passato cercato da ADL e Giuntoli, ha scelto di andare via dal Sassuolo, e potrebbe rientrare in questo discorso.

Ounas, dunque, è pronto a tornare in una grande piazza come Napoli. Tuttavia, sembra essere ormai vicino alla cessione definitiva, con la quale il club azzurro potrebbe guadagnare 10 milioni da investire sul mercato.