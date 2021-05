Sassuolo, Carnevali si scaglia contro Boga: i motivi

Boga ha parlato troppo e infatti il DS Carnevali del Sassuolo ha deciso di multarlo per un’intervista non autorizzata.

Boga ha annunciato in settimana il suo addio al Sassuolo, dopo 3 anni di militanza nei neroverdi. Tuttavia, nell’intervista rilasciata all’Equipe, c’è qualcosa che non è piaciuto al DS Giovanni Carnevali, che si è scagliato contro il giocatore.

In pratica, l’attaccante non doveva proprio farla quell’intervista, poiché non era stato autorizzato. Per questo, il DS neroverde ha annunciato una multa ai suoi danni, e inoltre ha stabilito il prezzo del cartellino.

Carnevali ha infatti ribadito quanto già chiesto la scorsa estate, ovvero che Boga per meno di 40 milioni non si muove. Del resto, nonostante le prestazioni più scarse da parte dell’attaccante in questa stagione rispetto a quella scorsa, il valore di mercato non si è abbassato di tantissimo.

Leggi anche >>>Romelu Lukaku in lacrime durante la festa scudetto: il motivo del pianto

Leggi anche >>> Lautaro Martinez ammonito, a rischio Supercoppa: cosa succede ora

Boga vs Carnevali, le squadre in ballo

Lo scontro tra Boga e Carnevali non è un inedito nel mondo del calcio, ma certamente può portare a problemi nel temperamento del giocatore. Questi fino ad ora non ha mai dato particolari grattacapi, tuttavia potrebbe diventare impaziente di trovare una nuova squadra al più presto.

Tra di esse, l’attaccante del Sassuolo non disdegna quella che dovrebbe essere la prossima tappa dell’allenatore Roberto De Zerbi, ovvero lo Shakhtar Donetsk. Tuttavia, potrebbe anche rimanere in Italia.

Se già l’anno scorso si faceva il nome del Napoli, anche quest’anno il club azzurro è uno dei principali estimatori di Boga. Tuttavia, l’incertezza sul nome del nuovo allenatore, non aiuta le strategie di mercato e al momento l’attaccante neroverde non è nei piani primari.

Staremo a vedere, dunque, la ormai più che probabile prossima, nonché prima, telenovela del mercato estivo. Lo scontro tra Boga e Carnevali è appena iniziato, e potrebbe sfociare in qualcosa di molto più serio, se il Sassuolo dovesse iniziare a rifiutare le offerte per uno dei suo maggiori talenti della rosa.