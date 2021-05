Lautaro Martinez ammonito, a rischio Supercoppa: cosa succede ora

In Inter-Udinese, Lautaro Martinez ammonito per un fallo ingenuo nei confronti di Becao: a rischio il big match della prossima stagione.

E’ festa scudetto per i nerazzurri, che chiudono il campionato di Serie A tra le mura di San Siro e con alcuni spettatori sugli spalti. I calciatori potranno alzare il trofeo proprio dinanzi al pubblico, rendendo più realistica un’atmosfera che ha del surreale.

Ma proprio in un giorno di festa, arriva una batosta per uno dei leader dello spogliatoio dell’Inter. Infatti, alla mezz’ora di gioco Lautaro Martinez viene ammonito dal direttore di gara. Tutto nella norma, sembrerebbe. Invece, l’attaccante argentino è diffidato e dovrà saltare la prossima sfida stagionale.

#InterUdinese 1-0 26′ – Scintille tra Lautaro e Becao con l’argentino che entra duro sul difensore bianconero e si becca il cartellino giallo#ForzaUdinese ⚪️⚫️ — Udinese Calcio (@Udinese_1896) May 23, 2021

Lautaro Martinez ammonito: squalificato in Supercoppa o prima giornata

Al 26′ il Toro subisce una spallata da Becao e finisce fuori dal campo. A bordocampo e fuori dai titolari, Romelu Lukaku ha abbracciato l’attaccante sudamericano visibilmente nervoso, per provare a rasserenare i suoi animi. Ma a poco servirà. Infatti, un minuto dopo, Lautaro Martinez commette fallo proprio sul difensore dell’Udinese e l’arbitro caccia il cartellino giallo: un’ammonizione che costa caro, poiché diffidato.

Ora, tutto dipenderà dalla calendarizzazione della prossima stagione. Infatti, Lautaro Martinez potrebbe saltare per squalifica la finale di Supercoppa contro la Juventus (vincitrice della Coppa Italia) oppure la prima sfida del prossimo campionato. Negli ultimi anni, la gara secca tra i Campioni d’Italia e i campioni di Coppa è stata disputata tra dicembre e gennaio. Se invece la Lega volesse anticiparla ad agosto, è probabile che il derby d’Italia tra Inter e Juve possa giocarsi attorno al 15 agosto, circa 7 giorni prima dell’inizio del prossimo campionato. Ovviamente, sono tutte ipotesi: la Serie A non ha reso noto la data, così come per il campo di gioco.

Sembra più probabile però, che Lautaro Martinez possa saltare la prima giornata del campionato di Serie A 2021-22 poiché, essendoci gli Europei, molti giocatori non sarebbero a disposizione dei mister per un eventuale gara di Supercoppa, a causa del ritardo di condizione.