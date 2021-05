Ronaldo escluso in Bologna Juve: motivazione clamorosa, le reazioni

Ronaldo fuori dai giochi in Bologna Juve: le motivazioni non convincono e i tifosi sono divisi.

Una scelta di Andrea Pirlo scuote l’ambiente bianconero. Cristiano Ronaldo assisterà dalla panchina al match fra Juve e Bologna, e la motivazione non convince affatto. Pare infatti che in accordo con il tecnico, Cr7 abbia deciso di restare a guardare almeno dal primo minuto. Dall’ambiente bianconero filtrano queste indicazioni, che potrebbero però nascondere altre motivazioni. Nell’allenamento di ieri il calciatore era regolarmente in campo e sembrava in buono stato di forma.

Immaginate se il leader della vostra squadra, nel momento più importante della stagione, dicesse: "Sono stanco, resto in panchina".

Qualcuno si è dimenticato la cosa più importante: si scende in campo per lo stemma sul petto e non per il nome dietro la schiena. #Ronaldo — Antonio Russo (@Anto__rus) May 23, 2021

Ecco perché la scelta di tenerlo fuori, e le motivazioni, non sembrano convincenti. Il calciatore ha già traslocato le auto, e la scelta di tenerlo fuori nella gara più importante dell’anno non convince affatto. Il mistero si infittisce e al termine della partita potrebbero arrivare notizie diverse e più clamorose. Intanto però i tifosi sono divisi sulla scelta di Andrea Pirlo.

Ronaldo esluso, le motivazioni non convincono: le reazioni dei tifosi

La scelta di Pirlo genera quindi curiosità. Troppo alta l’aspettativa sul futuro di Ronaldo, che si intreccia con il cammino della Juve in campionato. Serve un successo ai bianconeri, e giocare la partita più importante dell’anno senza il capocannoniere del torneo sembra una decisione quantomeno azzardata. Ecco quindi che le motivazioni potrebbero essere diverse da quelle che filtrano dagli ambienti della Juventus.

Alla storia "#Ronaldo ha detto a #Pirlo di essere stanco" prima dell'ultima (e decisiva) partita di campionato non ci credo neanche se Cristiano viene a dirmelo di persona.#BolognaJuventus — Caremys ☠👁️‍🗨️ (@Zermidios) May 23, 2021

I tifosi intanto si dividono, fra chi spera che l’esperienza di Ronaldo alla Juve sia giunta al capolinea, e chi crede che Cr7 sia indispensabile per iniziare al meglio il nuovo corso. C’è anche chi crede che Pirlo abbia sbagliato, e chi invece loda la scelta dell’allenatore, che proprio all’ultimo round avrebbe scelto di cambiare volto in maniera corretta e decisa alla squadra. Le reazioni si moltiplicano e a fine partita potrebbero premiare le scelte di Pirlo o allontanarlo definitivamente dalla Juve, ma anche raccontare motivazioni che potrebbero svelare il futuro di Cr7.

incomprensibile la scelta di tenere #Ronaldo in panchina. Se però pensiamo che non bastino Dybala e Morata a battere il Bologna, allora è vero che non meritiamo di andare in Champions. #BolognaJuve — 🅲🆁🅰🆉🆈4🅹🆄 (@crazy4ju) May 23, 2021