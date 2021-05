Calciomercato Milan, un big saluta: addio ufficiale al club

Il Milan perde il primo calciatore in vista della prossima stagione: andrà via, ed è già ufficiale.

Conquistato un posto in Champions dopo 7 anni, il Milan ragiona già sulle mosse future. Il primo obiettivo è chiudere i rinnovi di Donnarumma, Calhanoglu e Romagnoli, e poi sfoltire la rosa per accelerare sui nuovi innesti. Maldini, in diretta a Sky ieri, non ha confermato le voci su affari chiusi con Mino Raiola e Gordon Stipic, ma ha fatto chiaramente capire che in Casa Milan sono già pronte le mosse per rafforzare la squadra.

Tutto passerà da un alleggerimento dei conti e degli ingaggi, e in tal senso arriva la prima mossa in uscita. Un addio che permetterà a Pioli di puntare su nuovi calciatori e al club di risparmiare uno stipendio pesante in vista dei prossimi caldissimi mesi di mercato. La notizia è già ufficiale, e arriva il saluto social del calciatore che dice addio al pubblico rossonero. (in aggiornamento)

Milan, addio a Mandzukic: il saluto social dell’attaccante

Mario Mandzukic è al passo d’addio con il Milan. L’attaccante saluta i tifosi rossoneri dopo 6 mesi in cui non è riuscito ad imporsi nelle scelte di Pioli. Fra infortuni e una condizione fisica mai soddisfacente, il croato chiude la sua seconda esperienza in Serie A, ma ha voluto salutare i sostenitori del diavolo, che hanno comunque creduto in lui.

L’attaccante ha salutato i compagni e augurato le migliori fortune per la prossima avventura in Champions League dei rossoneri. Il suo bottino però è stato magro a Milano. In 11 presenze fra Serie A ed Europa League, il calciatore non è riuscito a trovare la via della rete, e adesso attende la prossima destinazione.