Portoghesi in Serie A: Dragoes e tanti trofei per i due predestinati

Portoghesi e Serie A, connubio tra panchine del tutto inedito, niente di ampiamente sperimentato, in coppia poi..

L’ultima voce dice Sergio Conceicao per la panchina del Napoli. Gli azzurri quasi drammaticamente fuori dalla prossima Champions League e forti delle voci, soltanto voci di possibili accordi con Spalletti o Allegri, potrebbero affidare all’ex calciatore della Lazio Sergio Conceicao la loro panchina. Salirebbero due, quindi, per ora, i portoghesi seduti su panchine della Serie A. L’altro è ovviamente lo Special One della Roma, Josè Mourinho.

Come Josè Mourinho, Sergio Conceicao arriva dal Porto, dove ha vinto due campionati, due supercoppe ed una coppa di Portogallo. Special One, aveva vinto, invece soltanto una super coppa portoghese, ma ugualmente due campionati ed 1 coppa di Portogallo. Destini comuni? Forse. Mourinho, tra l’altro, sulla panchina della Roma, sostituisce un altro portoghese: Paulo Fonseca. Infatuazione o necessità dettata dai tempi che cambiano?

Portoghesi in Serie A: Napoli tra Allegri, Spalletti e Sergio Conceicao

Sergio Conceicao, ex allenatore, a questo punto del Porto, dopo aver lasciato intendere che non avrebbe rinnovato il contratto con la società portoghese, pare essere vicinissimo alla società azzurra di Aurelio De Laurentiis. I fatti dell’ultima giornata di Serie A, la mancata qualificazione in Champions League, potrebbero aver ridimensionato il progetto Napoli. Dalle possibili voci su e Allegri e Spalletti, oggi, il drastico, ma non per questo meno affascinante, capovolgimento di fronte.

A Napoli oggi, non si parla ancora di futuro, c’è ancora da chiarire qualche punto, qualche aspetto legato a ciò che non è andato nel corso della stagione appena conclusasi. Voci di portoghesi in Serie A, oltre quelle sul più noto di tutti, Josè Mourinho, dicono che la colonia potrebbe allargarsi. Sergio Conceicao al Napoli è più di una pista concreta. La trattativa era forse già in corso anche prima della disfatta Champions. Le prossime ore, diranno sicuramente di più.