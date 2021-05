Champions League: le fasce delle italiane e le squadre qualificate

Si compone ufficialmente la prossima Champions League: ecco le fasce per le italiane nei sorteggi e tutti i club in corsa nella prossima edizione.

Con gli ultimi esiti dei campionati europei si compongono le fasce per i sorteggi della prossima Champions League. Sono 25 le squadre che attualmente hanno centrato la qualificazione, e resta l’incognita Villareal. Se gli spagnoli dovessero vincere l’Europa League sarebbero direttamente in prima fascia, altrimenti mancherebbero l’accesso alla prossima edizione. Le altre invece verranno fuori dai preliminari, che daranno gli esiti definitivi sulla composizione finale della prossima griglia.

In prima fila c’è sicuramente l’Inter di Conte, che grazie alla vittoria in Serie A torna in posizione di forza. Sempre nell’urna dei club più importanti ci saranno Atletico Madrid, Manchester City, Lille, Sporting Lisbona e Bayern Monaco. Se il Manchester United dovesse vincere l’Europa League raggiungerebbe le prime della classe e lo stesso discorso vale per il Chelsea in caso di successo in Champions. Particolare la situazione dello Zenit. Se Guardiola dovesse battere Tuchel, i russi andrebbero diretti in prima fascia. In caso contrario finirebbero in terza. Juve, Milan e Atalanta invece rischiano accoppiamenti difficili.

Sorteggi Champions League: le fasce delle italiane nei sorteggi e i rischi

Si delineano quindi le fasce per la prossima Champions League. L’Inter non avrà difficoltà e partirà in pole, mentre dopo tanti anni la Juventus seguirà i sorteggi dalla seconda fila, e rischia di incrociare il cammino delle migliori d’Europa. Va peggio all’Atalanta, che parte in terza fascia, mentre dopo 7 anni di assenza, il Milan va in quarta. I pericolo maggiori per bergamaschi e rossoneri sono Real Madrid e Barcellona che finiscono in seconda fascia, che sembra la più competitiva.

Ci saranno infatti anche il Psg e il Liverpool, così come il Siviglia. Resta poi da decidere quale sarà la posizione del Porto che dipenderà dalla finale di Champions, e lo stesso discorso vale per il Borussia Dortmund. Una griglia quanto mai squilibrata, che vedrà le maggiori forze europee tutte in pole con i migliori club che partono dalla seconda posizione. Non resta che attendere l’inizio, più vicino de previsto, precisamente il 22 giugno. In quella data partiranno i preliminari di una nuova edizione che terminerà il 28 maggio del 2022 con la finale allo stadio di San Pietroburgo.