De Ligt, la Juve trema: clamorosa indiscrezione dalla Spagna

De Ligt è il futuro della Juve, ma dalla Spagna arriva una clamorosa indiscrezione che potrebbe cambiare il destino dell’olandese.

Matthijs De Ligt è il futuro della Juve. Il difensore preso per alzare il livello tecnico della squadra. L’uomo che nel finale di campionato ha blindato la difesa bianconera, risultando uno dei migliori interpreti nel ruolo in Europa. Il suo arrivo a Torino fu una volata di mercato in cui Paratici riuscì a bruciare la concorrenza, e da quel momento in poi il centrale di Leiderdorp ha preso in mano la difesa bianconera risultando decisivo per la squadra.

Agnelli sa bene che dovrà blindare un calciatore molto richiesto sul mercato. A 21 anni, De Ligt potrebbe rappresentare il futuro di molti club, e la caccia sembra aperta. Dalla Spagna filtrano infatti indiscrezioni clamorose sulla volontà del calciatore di cambiare aria, e su un’offerta che potrebbe giungere alla Continassa.

Leggi anche: Milan Maignan, origini e record del portiere che “rifiuta” i social

De Ligt Juve, dalla Spagna arriva una notizia bomba: “Ha parlato con i bianconeri”

L’indiscrezione, se confermata, è di quelle clamorose. Secondo il programma “Onze”, di Esport 3, De Ligt non avrebbe dimenticato il Barcellona, e avrebbe strizzato l’occhio ai blaugrana. La squadra è allenata dal connazionale Koeman, e durante la trasmissione dell’emittente spagnola, sono stati svelati i dettagli di una notizia che trova timide conferme sulla stampa iberica.

Pare infatti che De Ligt non si sarebbe ambientato a Torino, e avrebbe chiesto al club di lasciare la Juve per tentare l’esperienza in Spagna. A Barcellona infatti troverebbe l’amico De Jong, con cui ha condiviso e scritto pezzi di storia all’Ajax. La notizia è ripresa con forza, ma al momento Laporta non sembra intenzionato a produrre sforzi economici importanti, e si concentra sul mercato degli svincolati di lusso. A complicare l’affare, e a rendere tali rumors solo boutade, sono i tanti messaggi d’amore di De Ligt alla Juve e a Torino, città in cui il calciatore si vede poco, ma sembra ambientato al meglio. Dalla Spagna però si dicono certi che il Barcellona sia deciso ad azzardare un passo nei confronti dell’olandese e della Juve. Che al momento, salvo richieste del calciatore di cambiare aria, sarebbe pronta a rifiutare qualsiasi offerta.