Caso Donnarumma, sfida social tra Raiola e Maldini: i tifosi si schierano

Gigio Donnarumma e Mino Raiola finiscono nel mirino dei tifosi del Milan: Paolo Maldini fa saltare il rinnovo, ma i supporter rossoneri lo osannano.

“La storia d’amore” è giunta ai titoli di coda. Gianluigi Donnarumma non ha rinnovato il contratto con il Milan a causa delle richieste dell’agente alla società: circa 20 milioni di commissioni. Una cifra spropositata e respinta dai dirigenti rossoneri. Il giocatore si sarebbe reso conto che non potrà continuare la sua esperienza a San Siro e avrebbe già salutato i compagni. In poco tempo, i manager capitanati da Paolo Maldini hanno chiuso l’affare per Mike Maignan, pagando circa 15 milioni il costo del cartellino e offrendo al ragazzo quasi 3 milioni di euro a stagione. Il portiere della Nazionale italiana ne chiedeva 8 all’anno.

Di fronte a queste richieste economiche esagerate, i tifosi del Milan hanno mostrato tutto il loro disappunto nei confronti di Donnarumma e di Raiola, finiti nel mirino sui social.

Caso Donnarumma, Raiola nel mirino dei tifosi: Maldini osannato

Il ben servito. E’ così che un utente su Twitter definisce la mossa di Paolo Maldini nei confronti di Gigio Donnarumma e Mino Raiola. Il dirigente del Milan ha rifiutato le richieste delle parti, puntando su un giovane portiere dal grande potenziale.

Siamo così abituati a vedere il pallone in mano ai vari #Raiola e #Donnarumma che rimaniamo spiazzati quando un uomo di calcio come #Maldini li da il ben servito #25maggio #Milan #SerieA — Giuseppe Boi (@Giuseppe_Boi) May 25, 2021

Qualche tifoso rossonero esprime il proprio desiderio, puntando il dito sul celebre procuratore dei calciatori.

Ovviamente, i fan del club lombardo si sono schierati apertamente a favore di Paolo Maldini, condividendo meme e pensieri sui social, come questi di seguito.

Donnarumma : I want 12m for 3 years bro Maldini : pic.twitter.com/5TLDMsRwV4 — Four°°Eyed°°Baldie 👔⚽ (@GallianiStan) May 25, 2021

Maldini è diventato Maldini perché era un calciatore eccezionale, con una famiglia eccezionale e un procuratore straordinario sul piano umano e professionale come Beppe Bonetto. Donnarumma ha Raiola. Per questo non diventerà mai come Maldini. — Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) May 25, 2021

Non mancano anche le critiche nei confronti del portiere classe ’99, reo di chiedere un contratto esoso nei confronti della sua società.