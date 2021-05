Mercato Roma, si guarda anche al campionato italiano: la dirigenza è pronta a regalare a Mourinho un colpo dallo Spezia e dall’Udinese.

La Roma di Mourinho è pronta ad accaparrarsi importanti talenti dall’estero. Ma non smetterà di guardare anche ai migliori calciatori italiani. Nonostante l’arrivo dello Special One, la squadra giallorossa non sarà imbottita di top player. L’obiettivo è rinforzare la rosa con giocatori di esperienza e affidabilità, ma anche talenti più giovani e pronti a esplodere definitivamente nella squadra capitolina.

Fa parte di questa categoria Hojbjerg, il gioiellino danese del Tottenham in cima alla lista di Mourinho per il centrocampo. Ma gli affari low cost potrebbero essere altri, provenienti da due realtà minori del nostro calcio: lo Spezia e l’Udinese (via Spal). Scopriamo insieme su quali nomi la dirigenza avrebbe messo gli occhi con insistenza.

Leggi anche -> Mercato Roma, occhi puntati su Højbjerg: il Tottenham fissa il prezzo

Mercato Roma: nel mirino Maggiore e Bonifazi

Stando a quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, potrebbero presto arrivare nella Capitale Giulio Maggiore dello Spezia e Kevin Bonifazi dell’Udinese. Non saranno i profili internazionali che fanno sognare i tifosi, ma potrebbero rivelarsi pedine dal costo ridotto in grado di ritagliarsi uno spazio importante nella rosa di Mourinho.

Classe 1998, Giulio Maggiore è stato da esordiente in Serie A il capitano dello Spezia di Italiano, neopromossa da favola che è riuscita a salvarsi con una giornata di anticipo. Mediano e mezzala, occasionalmente anche centrale difensivo, dal piede educato, riesce a far coniugare una buona fisicità a un’ottima visione di gioco, specialmente in vertiicale. Al di là delle caratteristiche fisiche e tecniche, ha dimostrato nella stagione appena conclusa di avere una personalità fortissima, in grado di reggere le pressioni e di poter fare la differenza anche di fronte a squadre molto più blasonate e giocatori di altissimo livello. Il suo valore di mercato non dovrebbe superare i 5 milioni di euro.

Leggi anche -> Chi è Wout Weghorst, il gigante olandese che piace alla Roma per il post-Dzeko

Kevin Bonifazi, difensore rietino classe 1996, ha invece disputato un’ottima stagione all’Udinese, in prestito dalla Spal. Famoso anche dagli amanti del gossip per la relazione con un’ex tronista di Uomini e Donne, possiede un ottimo fisico, grande personalità e abilità tecnica. In passato ha dichiarato di ispirarsi a Sergio Ramos, ma per molti si avvicina per caratteristiche tecniche a un altro importante calciatore, Nikola Maksimovic. In prestito con diritto di riscatto all’Udinese, potrebbe arrivare alla Roma per una somma più importante rispetto a quella utile per Maggiore.