Juve, offerta in arrivo per Dybala: la proposta e i giocatori coinvolti

La Juve potrebbe incassare una proposta di scambio per Paulo Dybala: un giro di calciatori importante, ma a decidere sarà Pirlo. O il nuovo tecnico.

Donnarumma, Allegri, Zidane. Sono questi i tre nomi associati alla Juventus che in 48 ore potrebbe stravolgere il proprio destino. Alla Continassa il tema del giorno è la decisione sull’allenatore. La posizione di Pirlo non è affatto stabile, ma di sicuro più solida dopo il quarto posto in Champions e i due trofei in cassaforte. Tutto dipenderà da Max Allegri, che potrebbe accettare il Real Madrid ma oltre a Raùl ha un concorrente in più. Si tratta di Antonio Conte, che andrebbe ad alimentare un giro di incroci in panchina davvero difficile da decifrare.

I bianconeri hanno però bisogno di certezze immediate, perché il mercato incombe. Non solo nell’allestimento della squadra futura, ma anche nella ricerca di affari immediati per chiudere l’esercizio con qualche plusvalenza, fondamentale in questa fase forse più del lato tecnico. Ecco quindi che dalla Spagna arriva una clamorosa notizia su un possibile scambio per strappare Dybala alla Juve. Un giro di calciatori che coinvolgerebbe ben 4 pedine.

Juve, Dybala al centro di un scambio con l’Atletico Madrid: i calciatori proposti e un’altra richiesta pesante

L’indiscrezione arriva dalla Spagna. La rilancia “El larguero”, che svela contatti fra la Juve e l’Atletico Madrid per Dybala. Gli interessi dei due club si intrecciano spesso, e le parti si incontreranno nuovamente per rinnovare o chiudere definitivamente il prestito di Morata. La stampa iberica rilancia quindi l’interesse dei Colchoneros per Dybala, e afferma che la Juve avrebbe chiesto in cambio Angel Correa.

E’ connazionale della Joya, ed è un calciatore offensivo che non segna molto ma può essere schierato in diverse posizioni sul fronte offensivo. Alla trattativa, prosegue El larguero, potrebbe essere legato anche il futuro di Morata, e quello di un altro bianconero. Si tratta di Bentancur, centrocampista che piace a Simeone e che in più occasioni è stato accostato al club campione della Liga. Pare però che il Cholo abbia posto un veto alla cessione di Correa, e la proposta sarebbe di tentare il colpo Dybala offrendo Morata e un piccolo conguaglio in favore dei bianconeri. Un discorso aperto, che passa però dalla volontà del prossimo allenatore. Pirlo, Allegri o un terzo incomodo? In poche ora Agnelli farà chiarezza, e partirà la nuova stagione. Quella del rilancio.