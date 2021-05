Donnarumma in, Szczesny out: dove può finire il portiere polacco

Con il possibile arrivo di Gigio Donnarumma alla Juventus, Wojciech Szczesny può salutare: le possibili destinazioni del portiere polacco.

Tutti gli indizi sembrano portare Gigio Donnarumma alla corte di Max Allegri alla Juventus. Un possibile arrivo del portiere azzurro, ormai ex bandiera del Milan, metterebbe sostanzialmente alla porta Wojciech Szczesny, nella stagione appena conclusa co-titolare con Buffon ma difficilmente disposto ad accettare il ruolo di vice-Gigio. Ecco allora che gli agenti hanno già iniziato a sondare le possibili nuove destinazioni per il numero 1 della Nazionale polacca. E i club interessati non mancano.

In particolare, secondo quanto riferito da Tuttosport, potrebbe esserci nuovamente la Premier League nel futuro di Szczesny, che nel suo passato vanta sei stagioni all’Arsenal (con una in prestito al Brentford). Proprio a Londra potrebbe tornare, ma per accasarsi in un altro dei principali club della capitale inglese. C’è però chi sogna una sua permanenza in Serie A, magari in una squadra che lo ha già avuto in passato…

Futuro Szczesny, tra Premier e la suggestione Serie A

Resta ancora da definire il passaggio di Donnarumma in bianconero. Al momento, di sicuro c’è il suo addio al Milan e il suo gradimento per un trasloco a Torino, come testimoniato anche da qualche like di troppo sui social. Anche per questo, per non farsi sorprende, gli agenti di Szczesny avrebbero iniziato a sondare il terreno, in particolar modo in Premier. Sono due i club che potrebbero essere ben lieti di abbracciare il portiere polacco.

Il primo è il Chelsea. La squadra londinese, finalista di Champions, tra i pali, quest’anno si è affidata a un sorprendente Edouard Mendy, in grado di soffiare il posto al deludente Kepa. Ma non è impossibile un nuovo cambio tra i pali, per cercare di rendere più stabile in cui troppi nomi si sono alternati dopo la partenza di Courtois. Ma c’è un’altra pista inglese, più concreta, che potrebbe fare al caso di Szczesny: l’Everton di Ancelotti. Emissari del club di Liverpool avrebbero già allacciato rapporti con l’entourage. Economicamente potrebbero non esserci problemi, ma per accettare Wojciech potrebbe voler valutare i progetti e le ambizioni.

Alternative a un rientro in Inghilterra non sono per ora emerse. Anche se c’è chi, da Roma, inizia ad avanzare una clamorosa suggestione. Il club giallorosso sta cercando un portiere affidabile dopo le vicissitudini turbolente delle ultime stagioni. Perché dunque non riportare nella Capitale proprio il portiere polacco, che ha già ben figurato alla Roma prima di andare alla Juve?