Serie A, calciatori diventati allenatori dello stesso club: i casi celebri

I casi più famosi in Serie A di calciatori diventati allenatori dei club per cui hanno sudato la maglia: da Gattuso a Conte.

Terminata l’esperienza da giocatori, molti decidono di proseguire la loro carriera legata al calcio da bordocampo. Sono tantissimi i calciatori che scelgono diventare allenatori e magari accettano gli incarichi dai club per cui hanno speso tutto, tra amore e sudore per la maglia.

L’ultimo caso celebre riguarda Andrea Pirlo, che ha vissuto una seconda fase della propria carriera alla Juventus (dopo la gloriosa permanenza al Milan) caratterizzata da grandi successi personali. Proprio quest’anno ha allenato i suoi ex compagni di squadra bianconeri, in un’avventura non particolarmente serena. Come l’ex centrocampista Campione del Mondo 2006, anche tanti altri da Gattuso ad Ancelotti hanno vissuto esperienze prima sul campo poi in panchina con uno stesso club.

Prima calciatori, poi allenatori di una stessa squadra: dai fratelli Inzaghi a Conte

Sia Simone che Pippo Inzaghi sono stati calciatori e poi allenatori dei loro rappresentativi club. Il primo tutt’ora è legato alla Lazio, così come lo è stato durante la sua carriera da giocatore; il secondo, dopo aver speso tanto per il Milan come attaccante, ha esordito come tecnico in Serie A sulla panchina rossonera, deludendo le aspettative iniziali. Discorso simile, ma non troppo, per Rino Gattuso. L’ex centrocampista dopo alcune esperienze da allenatore decise di ritornare a Milano per guidare la panchina della Primavera dei Diavoli rossoneri. Successivamente fu catapultato in Prima Squadra, fino a diventare il mister di Napoli e ora Fiorentina.

Sempre ricordando il Milan, Fabio Capello e Carlo Ancelotti sono stati protagonisti in diverse epoche sia sul rettangolo di gioco che fuori. Il Re delle Coppe ha avuto modo di allenare anche il Parma, squadra che l’ha lanciato nel mondo dei professionisti.

Un altro caso celebre è Antonio Conte, leader del centrocampo bianconero per oltre 10 anni, poi divenuto tecnico e precursore di un ciclo vincente anche nelle nuove vesti. Sempre alla Juventus, una breve parentesi da allenatore la ebbe Ciro Ferrara.

Sarà lo stesso destino per Sinisa Mihajlovic? Il tecnico serbo è stato calciatore dell’Inter nelle fasi finali della sua carriera, e ora avrebbe l’opportunità di guidare i Campioni d’Italia 2020-21.