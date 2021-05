Il segreto di Pep Guardiola? La moglie Cristina – FOTO

Se Pep Guardiola è uno degli allenatori più vincenti di tutti i tempi, il merito è anche della moglie Cristina Serra.

Pep Guardiola è uno degli allenatori più vincenti della storia. I suoi record con Barcellona, Bayern e Manchester City lo hanno fatto diventare una leggenda vivente del mondo del calcio. Quali sono i suoi segreti? Grande intelligenza, precisione, passione per la materia, volontà di mettersi in gioco, maniacalità nello studio. Ma anche la serenità familiare, assicuratagli dalla moglie Cristina Serra.

Amante della letteratura, della poesia e della fotografia, la signora Guardiola preferisce gli venti culturali alla mondanità, e anche per questo è stata ben lieta di sposarsi solo il 29 maggio 2014, con una cerimonia privata riservata a pochi intimi, che non ha regalato molti spunti agli amanti dei rotocalchi rosa in Spagna. Una perfetta festa nello stile di uno degli allenatori più eleganti dell’attuale panorama calcistico.

Leggi anche -> Guardiola contro la Superlega: parole dure, ma che ne pensa il City?

Guardiola: moglie e figlie del tecnico catalano