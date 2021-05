Viky Varga irresistibile in bikini: lady Pellé incanta in Costiera – Foto

Viky Varga incantevole a Positano: lady Pellé fa sognare i suoi fan con scatti da urlo.

Campionato finito, è tempo di una pausa relax. Tra i calciatori c’è chi ha staccato la spina, chi invece è ancora impegnato in questa fase finale della stagione con la maglia della propria Nazionale. Un sogno che Graziano Pellé ha toccato con mano nell’estate 2016 con l’Italia di Antonio Conte. Ora, invece, l’attaccante del Parma si gode la vacanza tutta italiana come desiderava Viky Varga, la sua futura moglie.

La giovane modella ungherese aveva dichiarato più volte sui social che non vedeva l’ora di visitare i posti incantevoli delle coste del Paese. Detto fatto, la coppia si trova in Costiera Amalfitana per vivere un po’ di intimità e momenti romantici in un’atmosfera da sogno.

Viky Varga a Positano: fisico da urlo e panorama splendido alle sue spalle – Foto

La top model sta trascorrendo del tempo nella splendida Costiera Amalfitana, dopo aver passato dei giorni in Puglia. Viky Varga sta condividendo alcuni istanti della sua vacanza sui social, sorprendendo i suoi follower.

Lady Pellé questa mattina ha postato una foto in costume, dietro ad uno splendido panorama naturalistico e con vista mare. La bellezza del suo corpo si fonde con il paesaggio mozzafiato alle sue spalle, rendendo lo scatto davvero magnifico. Viktoria si fa immortalare con una bottiglia di vetro tra le mani, probabilmente una birra: spensierata e sognante, come dimostra il suo volto rilassato. “Quando non esiste differenza tra la realtà e i sogni“, scrive su Instagram. E i veri sognatori sono i suoi fan, che commentano all’impazzata il suo profilo.