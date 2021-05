L’Atletico Madrid si fa sotto per De Paul: trattativa alle fasi conclusive?

Rodrigo De Paul,Udinese e Atletico Madrid. La trattativa è ben avviata e potrebbe presto sbloccarsi. Si attendono sviluppi.

L’Atletico Madrid ha intensificato i contatti con l’Udinese per l’acquisto di Rodrigo De Paul. La cifra richiesta dai friulani per De Paul, tra i migliori centrocampisti in circolazione al momento, è di 40 milioni di euro. Chiaramente, nel caso in cui gli spagnoli immaginassero di inserire nella trattativa una contropartita tecnica la cifra andrebbe ad abbassarsi. Per il momento sembra esserci il gradimento sia del calciatore che della società bianconera.

La trattiva tra l’Udinese e l’Atletico Madrid per De Paul è già più che avviata, insomma, con i bianconeri consapevoli di poter perdere il calciatore alla fine della prossima sessione di calciomercato. La cifra è ormai stabilita, per meno di 40 milioni il calciatore non si muove dal Friuli. L’Atletico Madrid potrebbe però giocare la carta delle contropartite per convincere Pozzo ad abbassare le pretese economiche. La chiusura della trattativa si annuncia infuocata.

Leggi anche >>> De Paul fa impazzire il Milan: la società pronta a sacrificare un giovane

L’Atletico Madrid si fa sotto per De Paul: il Milan resta alla finestra

Con l’Udinese in piena trattativa con l’Atletico Madrid per Rodrigo De Paul, resta fuori il Milan che aveva mostrato molto interesse per il calciatore friulano, al puto di ipotizzare di sacrificare uno dei suoi giovani per arrivare all’ex Valencia. In questa fase i rossoneri, cosi come l’Inter altra società molto interessata a De Paul, sembrano del tutto tagliati fuori da ogni possibile trattativa. Gli spagnoli procedono spediti verso il loro obiettivo di mercato.

Mercato che insomma entra già nel vivo, con uno dei migliori profili in circolazione, non solo in Serie A, che potrebbe tornare in Liga, dopo l’esperienza al Valencia. L’Udinese attende la chiusura della trattativa, mentre l’Atletico non ha ancora deciso in che modo concludere l’affare. Le italiane restano a guardare, sperando, evidentemente in rotture improvvise. I giorni quindi passano ed una delle trattative più affascinanti del momento va per delinearsi.