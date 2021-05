Joao Klauss, chi è il gigante che piace alla Roma: dall’amore alle origini

La Roma avrebbe pensato a Joao Klauss per il proprio attacco, il bomber brasiliano dal doppio passaporto: dall’amore alle sue origini, di chi si tratta.

Joao Klauss è il nuovo nome nella lista di José Mourinho per il reparto offensivo della Roma del prossimo anno. Si tratta di un attaccante classe 1997, di proprietà dell’Hoffenheim – club militante in Bundesliga – ma quest’anno ha disputato la Pro League in Belgio con lo Standard Liegi.

Il centravanti che interessa ai giallorossi è alto 1,90 m ed è nato in Brasile, a Santa Catarina. Ha cominciato con l’Internacional, è esploso con il Gremio e nel 2017 è sbarcato in Germania all’Hoffenheim. Da quel momento, ha girato l’Europa in lungo e largo, cercando di trovare spazio e continuità. Klauss alla Roma potrebbe fare molto comodo, anche per via del suo doppio passaporto: infatti ha origini italiane.

Joao Klauss, bomber in giro per l’Europa dal doppio passaporto: che affare per la Roma

Il bomber classe 1997 è legato fino al 2022 con lo Standard Liegi, per via del prestito. Ma il suo cartellino, come detto, è appartenente al club tedesco. Joao Klauss è riuscito a conquistare il titolo di capocannoniere nel campionato finlandese, grazie ai suoi 21 gol con l’Helsinki. Qui in scandinavia riceve il premio come miglior giocatore della rosa del club. Successivamente, ha giocato con il Lask in Austria per un anno e mezzo segnando 24 reti in 64 presenze. Un bottino niente male.

Il gigante da 1,90 m ha la doppia cittadinanza brasiliana-italiana, grazie alle discendenze della madre. Inoltre, Joao ha origini anche tedesche per via del padre. Questo spiega infatti il suo cognome “poco” brasiliano. Il centravanti dello Standard Liegi ha un fisico davvero imponente e grazie alla sua stazza potrebbe trovarsi bene a lottare con le solide e rocciose difese della Serie A.

Stando a quanto postato sui social, Joao Klauss è legato sentimentalmente con Bruna Tedesco. I due starebbero assieme da quando erano ragazzi: da ben 7 anni!