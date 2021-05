Dalla fidanzata alle passioni: quello che non sai su Gigio Donnarumma

Gigio Donnarumma: la fidanzata e le passioni dell’ormai ex portiere del Milan, fortissimo sul campo ma anche fuori.

Tutti pazzi per Gigio Donnarumma… ma anche per la fidanzata. Tra i motivi extra-calcistici per cui il portierone di Castellammare di Stabia mancherà ai tifosi rossoneri c’è anche la sua splendida (e storica) ragazza. I due fanno ormai coppia fissa dal 2016, e formano un duo tra i più ‘normali’ del mondo del panorama calcistico.

Se non la conosci ancora, lei è Alessia Elefante. Nata il 25 maggio 1997, è originaria a sua volta di Castellammare di Stabia. Ex studentessa, dopo essersi frequentata con il portierone per qualche mese si è subito innamorata, accettando di trasferirsi per andare a vivere con l’uomo del suo cuore. Nonostante siano una coppia molto conosciuta dai tifosi, amano in realtà mantenere la propria privacy. Non a caso, Alessia ha scelto di mantenere privato il proprio profilo.

Affascinante e molto rispettosa degli spazi altrui, la possibile futura Lady Donnarumma è l’unica che riesce a far venire fuori il lato romantico del portierone, che più volte le ha dedicato frasi molto dolci sui social e l’ha riempita di regali da favola. Insomma, un amore che sembra destinato a durare davvero a lungo.

Donnarumma: le passioni del portiere

Per qualcuno, soprattutto dopo la ‘tragica’ rottura con il Milan, l’unica passione di Donnarumma è il suo stipendio. Ovviamente, nella vita del portierone c’è però tanto altro, e di più rispetto ai soldi. L’amore della sua fidanzata Alessia, la musica neomelodica, più volte ascoltata anche in Nazionale con gli amici Lorenzo Insigne e Ciro Immobile, ma anche… Holly e Benji.

In un’intervsita su Topolino di qualche tempo fa, il calciatore classe 1999 aveva ammesso di impazzire per il noto anime basato sulla storia di due calciatori, il fenomenale attaccante Oliver Hutton e il super-portiere Benjamin Price. Il calcio è infatti sempre nella testa di Gigio, anche quando si distrare. E infatti anche quando si dedica allo svago più assoluto giocando alla PlayStation sceglie quasi sempre e solamente Fifa.

Non sappiamo se il suo futuro, dopo aver rinunciato al rinnovo con il Milan, possa essere alla Juventus o al Barcellona. Il suo procuratore Mino Raiola sta lavorando per trovargli una nuova squadra all’altezza. Quel che è certo è che Gigio resta un ragazzo semplice, capace di ambientarsi ovunque rimanendo legato alla sua terra e alla sua personalità.